Мировой премьерой открылся XXVII Международный балетный фестиваль в Чувашии

XXVII Международный балетный фестиваль ВОЛГА ОПЕРА открыла мировая премьера — балет «История Нарспи» на музыку Анисима Асламаса. Постановка осуществлена при поддержке гранта Главы Чувашской Республики. Автор либретто и балетмейстер-постановщик Данил Салимбаев, художник-постановщик Валентин Федоров. Уникальным языком танца балетный спектакль передает мотивы поэмы Константина Иванова «Нарспи», показывает особенности культуры чуваш, духовный мир главных героев. Главные партии исполнили: Нарспи – заслуженная артистка Чувашии Анна Серегина, Сетнер – Дмитрий Ведерников, Тахтаман – лауреат международных конкурсов Алексей Рюмин.

Художественное оформление спектакля дополняет и позволяет глубже прочувствовать всю поэтичность и лиричность произведения классика чувашской литературы. Многообразие звучания и высокий исполнительский уровень продемонстрировал симфонического оркестра театра под управлением дирижёра Никиты Удочкина.

Открытие Международного балетного фестиваля посетили Глава Чувашской Республики Олег Николаев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова и другие почётные гости, в числе которых известные российские театральные критики.

Проведение Международного ежегодного балетного фестиваля уже стало настоящим национальным достоянием Чувашской Республики. За восемь вечеров зрителям республики доступны лучшие спектакли ведущих театров России, яркие концертные программы с участием приглашенных и ведущих солистов балетной труппы Чувашского государственного театра оперы и балета. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке: https://www.opera21.ru/afisha/

чувашинформ.рф