Эксперты Чувашии обсудили итоги общественного контроля за выборами в Российской Федерации за последние пять лет

Члены Общественной палаты Чувашии и членыэкспертного клуба Чувашской Республики обсудили доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) «Институционализация общественного контроля на российских выборах: этапы, формы и механизмы, перспективы развития», который подводит итоги общественного контроля за выборами в Российской Федерации за последние пять лет.

В докладе рассмотрены вопросы становления и развития общественного наблюдения за выборами в России, современного состояния и перспектив совершенствования механизмов общественного контроля, особенности реализации механизмов общественного наблюдения в рамках дистанционного электронного голосования, создание институтов общественного контроля в новых субъектах Российской Федерации.

Эксперты Чувашии отмечают, что в докладе отражены все процессы участия представителей института гражданского общества в избирательном процессе.

Председатель Общественной палаты Чувашии Ванифатий Шайкин: «Общественная палата Чувашской Республики имеет большой наработанный опыт в организации общественного контроля и наблюдения на избирательных кампаниях. «За время начала подготовки независимых наблюдателей, Общественной палатой Чувашии было подготовлено и направлено на избирательные участки порядка 20 тыс. независимых наблюдателей. Хочется отметить, что направление общественного наблюдения на избирательных процессах набирает большие обороты и желающих стать именно независимыми наблюдателями растет. Это не может не радовать. Мы будем стараться улучшать процесс проведения обучающих семинаров, а также усиливать навыки всех участников мониторинга».

Заместитель Председателя Общественной палаты Чувашии Елена Кузьмина отметила активную работу представителей Адвокатской палаты Чувашской Республики. «За прошедшие 30 лет институт общественного контроля в России прошел колоссальный путь развития. Установлена законодательная база, сформированы институциональные основы, создан работоспособный механизм общественного наблюдения, доказавший свою действенность. Для осуществления общественного наблюдения в Чувашии во всех муниципалитетах республики функционируют Штабы общественного наблюдения. В Чувашии Штабы работают по нескольким направлениям, одна из которых – юридическая поддержка общественных наблюдателей. Представители Адвокатской палаты Чувашской Республики неоднократно оказывают всем общественным наблюдателям юридическую поддержку на всех избирательных участках и в течении всех дней голосования совершают выезды на участки. Данная налаженная система работы позволяет в полной мере защитить права всех участников избирательного процесса, обеспечить его открытость и прозрачность».

Региональный координатор Ассоциации НОМ Ирина Иванова: «Благодаря активной работе Общественной палаты Чувашии и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» стала возможность ранняя и масштабная подготовка к организации наблюдения. Имеется большая база как теоретического, так и практического материала. Из года в год направление по подготовке общественных наблюдателей совершенствуется. И мы готовы к новшествам. Благодаря активной и масштабной работе общественных наблюдателей на разных уровнях, уровень доверия граждан к избирательному процессу повышается».

Руководитель экспертного клуба Чувашии Альберт Комахидзе отмечает, что в республике имеется большой опыт по организации Центра общественного наблюдения и работе штабов по мониторингу за голосованием. «В 2021 году на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Чувашии функционировал Центр общественного наблюдения, куда стекалась вся информация со всех участков. Работали члены мониторинговой группы, которые имели прямую связь со всеми общественными наблюдателями, которые находились на избирательных участках. О каждом инциденте, в первую очередь, информация поступала именно в Центр наблюдения. Здесь же принимались решения о дальнейших действиях. Хочется отметить слаженную работу регионального пула экспертов. В Центре велась прямая трансляция. и о каждом инциденте на участках давалась официальная, проверенная, подтвержденная информация.

На сегодняшний день в работе общественного наблюдения выстроена система, включающая совместную деятельность экспертного сообщества, общественных объединений и иных некоммерческих организаций. И именно привлечение широкого пула экспертного сообщества позволяет обеспечивать максимальную открытость избирательного процесса и является фактором устойчивости избирательной системы»,- подчёркиваетруководитель экспертного клуба ЧувашииАльберт Комахидзе

Член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский: «Система общественного контроля за выборными процессами в России не имеет мировых аналогов по масштабам, вовлеченности различных институтов гражданского общества. В Чувашии мы используем лучшие практики. Прозрачность и легитимность выборов обеспечиваются участием общественных палат, экспертного сообщества, правозащитников, общественных объединений в наблюдении. Каждый избиратель может быть уверен, что его голос учтен за того кандидата, которого он выбрал. Таким образом создается мотивация граждан принимать участие в выборах, а народу изъявлять свою волю.

В то же время мы видим, как растет уровень самоорганизации структур гражданского общества под воздействием высокого уровня ответственности, возложенной на них. Таким образом система общественного контроля развивается и совершенствуется в своей деятельности».

Член Экспертного клуба Чувашской Республики Дмитрий Щепелев: «С интересом изучил доклад Ассоциации НОМ о результатах деятельности института общественного наблюдения за пятилетний период. Главным плюсом считаю то, что процесс становления системы общественного наблюдения за выборами состоялся. И это факт, подтвержденный в ходе выборов последних лет. Новым этапом развития общественного наблюдения, на мой взгляд, должны стать цифровые форматы. Технологии не стоят на месте и предопределяют все большее смещение электоральных процессов в цифру, развитие электронных форм голосования и соответственно новых форм контроля за проведением выборов. Другим важным факторов развития института общественного наблюдения должна стать системная работа по подбору и подготовке общественных наблюдателей, повышения их компетенций (в первую очередь правовых и цифровых). Не от случая к случаю накануне очередных выборов, а на постоянной основе».

Член Общественной палаты Чувашии Артем Йовенко: «Институт общественного контроля за выборами относительно молодой, но за 5 лет успел показать себя очень востребованным инструментом для всего общества в целом. Фактически общественные наблюдатели стали гарантами прозрачности и легитимности проходящих выборов.

Подобный элемент общественного контроля является очень важным элементом демонстрирующим высокую зрелость политической системы, ее открытость и демократичность. Фактически созданная система является квинтэссенцией демократии и не имеет аналогов в мировой практике как по масштабам так и по институционально-правовому оформлению общественного контроля за всей выборной системой.

Безусловно по-прежнему есть куда стремиться и развиваться. Институту общественного наблюдения за выборами нельзя останавливаться, ему всегда необходимо совершенствоваться, как необходимо совершенствоваться всей электоральной системе, но достигнутые результаты на данный момент считаю впечатляющими и однозначно требующими распространение на предстоящие выборы в новых субъектах Российской Федерации. Да, подобные системы не выстраиваются за одну секунду, да — необходимо время, но к предстоящим выборам в этих субъектах будет приковано пристальное внимание всего мира, и именно институт общественного контроля за выборами, в очередной раз, должен показать и доказать всему миру что выборы там пройдут максимально легитимно и прозрачно с соблюдением всех норм закона».

Дискуссии о совершенствовании системы голосования проходят на различных площадках. Среди основных предложений общественников, электоральных экспертов и общественных наблюдателей — это найти возможность материально поддержать питание, связь и проезд общественных наблюдателей, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы для наблюдателей на базе «золотого стандарта» общественного наблюдения.