ФК «Шумерля-ДЮСШ» одержал победу в матче 7-ого тура Зимнего первенства Федерации футбола Чувашской Республики

2 апреля прошел матч 7-ого тура Зимнего первенства Федерации футбола Чувашской Республики, взрослые. На стадионе «Спартак» г. Чебоксары встретились команды «Стройтон-СШ-1» (г. Новочебоксарск) и ФК «Шумерля — ДЮСШ» (г. Шумерля).

Победу в матче одержала команда ФК «Шумерля — ДЮСШ» обыграв Новочебоксарск со счётом 1:0. Гол забил Черентаев Александр на 20 минуте матча.

Пока шумерлинская команда стоит на 4 ступеньке турнирной таблицы с 12 очками (из 6 игр 4 победы и 2 проигрыша), но впереди команду ждут матчи последних 2 туров и пожелаем нашим ребятам побед в предстоящих играх!

Источник: gshum.cap.ru.