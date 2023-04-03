С 1 апреля в Чувашии проиндексированы социальные пенсии

С 1 апреля предусмотрена ежегодная индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за предыдущий год. Коэффициент индексации в текущем году определен в размере 1,033.

С учетом проведенной с 1 июня 2022 года дополнительной индексации пенсий на 10% общее повышение социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составило 13,63% (при уровне инфляции по итогам 2022 года 11,94%).

Социальные пенсии выплачиваются инвалидам, детям-инвалидам, детям, потерявшим родителей, получателям социальной пенсии по старости. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению в республике получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды вследствие военной травмы, а также пострадавшие в результате радиационных катастроф и члены их семей, работники летно-испытательного состава и некоторые другие категории граждан.

Также с апреля повысились социальные выплаты, размер которых определяется исходя из размера социальной пенсии. В их числе – дополнительное материальное обеспечение (ДМО) за выдающие достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией Героям Российской Федерации, гражданам, награжденным орденом Ленина, орденом Трудовой Славы 3-х степеней, лауреатам Государственных премий Российской Федерации, а также другим категориям граждан. Повысились выплаты пенсионерам, ранее трудившимся в ядерно-оружейном комплексе.

«С учетом произведенных индексаций на выплату социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и ДМО в 2023 г. дополнительно будет направлено 88,7 млн. рублей. Доставка пенсий будет производиться согласно графику с 4 апреля через банки, с 5 апреля – через организации почтовой связи. В Чувашской Республике пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают 26,6 тыс. человек, из них получатели социальной пенсии — 25,4 тыс. человек», — отметил Валерий Николаев.

Источник: gshum.cap.ru.