Молодой педагог провела свой первый урок

Выпускница школы №3 города Шумерля, студента ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Кайнова Ирина провела свой первый урок в стенах родной школы.

Еще в школьные годы Ирина проявила интерес к изучению английского языка. Она принимала участие в различных конкурсах и конференциях, становилась призером и победителем в НПК по английскому языку. Педагоги иностранного языка Л.А. Тюрина и Е.В. Нужнова смогли передать хорошие знания языка, поэтому Ирина решила связать свою жизнь с педагогической деятельностью. Интерес к языкам на этом не прекратился, и сейчас студентка изучает не только английский, но и китайский и французский языки.

Свой первый урок Ирина провела в 9 классе и увлекла обучающихся интеллектуальной игрой «Брейн-Ринг». Ученики проверили свои знания в страноведении, развили фонические знания, пополнили лексический запас. В конце урока компетентное жюри подвело итоги игры и наградило команды грамотами.

Как гласит народная мудрость «Что посеешь, то и пожнешь!», работа педагога-наставника всегда отражается в его учениках, учителя гордятся достижениями своих выпускников и всегда рады наличию преемников педагогической профессии!

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