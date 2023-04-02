Программа реконструкции охватит почти весь город

Во вторник, 28 марта, на объектах реконструкции тепловых сетей в Шумерле состоялось выездное совещание с подрядчиками Чувашгаза. Глава администрации города Эдуард Васильев в сопровождении сотрудников профильных отделов и с представителем Чувашгаза осмотрели площадки на ул. Чайковского — Щербакова и Карла Маркса, пообщались с жителями многоквартирных домов.



Как сообщил зам. директора ООО «Стройкрафт» Евгений Слепов, на сегодняшний день выполнен большой объем по прокладке сетей по Чайковского-Щербакова. Именно на этой ветке «сидит» большое число потребителей, здесь большие тепловые нагрузки и большой объем теплоносителя. Пока препятствием для наращивания темпа работ по демонтажу старых сетей является отопительный сезон, как только он закончится, процесс пойдет быстрее. К тому времени должна уйти талая вода из вырытых под трубы траншей. Также продолжают строители сталкиваться с проблемой металлических гаражей по маршруту трасс. В скором времени «Стройкрафт» зайдет еще на два объекта – по Коммунальной и Сурской, где тоже есть проблемные участки и гаражи. Сети должны быть построены и сданы к новому осенне-зимнему сезону.



Неприятная сторона реконструкции для населения — после майских праздников будет отключено горячее водоснабжение. В разговорах с горожанами, выражавшими недовольство данным обстоятельством и обеспокоенность обустройством их дворов после окончания работ, глава администрации Эдуар Васильев призвал с пониманием отнестись к ситуации. Программа реконструкции тепловых сетей, рассчитанная на 2023—2024 годы, охватит большую часть города, кроме этого, планируется начать строительство еще 6 блочно-модульных котельных взамен устаревших в разных микрорайонах. Также он отметил, что по условиям контракта подрядчик после строительно-монтажных работ будет полностью благоустраивать поврежденные дворовые территории.



Напомним, что в нашем городе за 2018—2019 годы Чувашгазом Минстроя Чувашии построены 6 современных блочно-модульных котельных (на улицах Ленина, Сурской, Коммунальной, К. Маркса, Чайковского, по переулку Школьному) общей стоимостью более 350 млн рублей взамен неэффективных и физически устаревших котельных №№ 15, 1, 4 и котельной ШЗСА. В 2020 году началось проектирование 6 участков теплосетей и сетей ГВС и 2 БМК вместо старых котельных №№ 6 и 13. Затем в течение 2021 года формировался пакет документов для участия в программе Фонда содействия реформированию ЖКХ. С 2022 года началась реализация программы модернизации на сумму около 890 млн рублей. Дополнительно к этим средствам на текущий год из республиканского бюджета выделено 475 млн рублей на строительство БМК в пос. Лесной, на улицах Котовского, Ленина, МОПРа, Черняховского и Чкалова. В марте стало известно, что правительственной комиссией по региональному развитию одобрена еще одна заявка Чувашии по программе «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» общей стоимостью более 1,045 млрд рублей. В нее включены проекты реконструкции тепловых сетей и сетей ГВС в Шумерле на сумму порядка 340 млн рублей. В настоящее время документы проходят согласование в органах власти Чувашии. Системный подход властей региона позволит избавить население города от одной из застарелых и острых проблем.

Наталья Владимирова.