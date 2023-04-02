Посевная приближается

В Шумерлинском муниципальном округе сельхозпроизводители готовятся к весеннему севу. Вся посевная площадь под урожай 2023 года составит 8079 га. Яровой сев в текущем году планируют провести на 5224 га. Яровые зерновые и зернобобовые культуры будут засеяны на 4632 га, в том числе яровая пшеница на 2371 га, ячмень на 2031 га, овес на 230 га. Технические культуры займут 300 га, кукуруза на корм — 256 га, картофель — 26 га, овощи -10 га.

Сельскохозяйственным организациям предстоит провести подкормку озимых на площади 1141 га, боронование зяби на 5200 га.



Для проведения сезонных полевых работ потребность в минеральных удобрениях в округе составляет 981 тонну. В наличии у сельхозпроизводителей имеется 878 тонн.



Для посева яровых зерновых культур под урожай 2023 года планируют использовать имеющиеся в наличии у сельхозпроизводителей 685 тонн семян. Отделением филиала Россельхозцентра по Чувашии проверены 455 тонн посевного семенного материала. Проверка выявила, что 440 тонн семян являются кондиционными. Работа в данном направлении продолжается.

Под урожай 2023 года озимые зерновые культуры посеяны на площади 1141 га: ООО «Приволье» — 20 га, СХПК «Комбинат» — 560 га, КФХ Самарин – 70 га; КФХ Тимофеев — 41 га.



На территории округа насчитывается 5386 га необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения. Основные массивы неиспользуемых земель расположены в Русско-Алгашинском и Большеалгашинском сельских поселениях. В текущем году планируется ввести в оборот 831 га таких земель.



А. Мостайкин, начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского МО.