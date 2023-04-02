На 5 тысяч больше

На столько по сравнению с прошлым летом увеличится количество детей, охваченных организованным отдыхом в Чувашии. Всего различными формами отдыха будет охвачено

порядка 43,2 тыс. детей, из них более 18 тысяч смогут отдохнуть в загородных лагерях.

Такие цифры приводит Минобразования республики. Открытие смен в детских оздоровительных лагерях запланировано с 29 мая.

В 2023 году заявочная кампания по приобретению путевок в загородные лагеря республики проходит в пять этапов: с 25 марта — для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (через центры социального обслуживания населения); с 1 апреля — для детей Новочебоксарска, Канаша и Канашского муниципального округа; с 8 апреля — для детей Чебоксар; с 15 апреля — для детей всех остальных муниципальных и городских округов; с 22 апреля — для детей из семей военнослужащих (СВО). Напомним, 24 марта Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, в соответствии с которым детям участников специальной военной операции раз в год будут предоставляться бесплатные путевки в детские лагеря. На эти цели дополнительно из республиканского бюджета выделяется почти 19 млн рублей. Вероятно, эта адресная мера поддержки семей как раз и стала воплощением перезапуска программы «детского кэшбека» (компенсации родителям стоимости приобретенных путевок), которая в привычном нам виде в текущем и в ближайшие годы действовать не будет.



Шумерлинский лагерь «Соснячок» так же, как и в прошлом году, организует 4 смены для детворы. В этом сезоне смена в загородном лагере продолжительностью 21 день обойдется в 18877 рублей (в 2022 году – 17111 рублей). Все прочие льготы на приобретение путевок по-прежнему сохраняются. Родителям детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевка в загородный летний лагерь обойдется всего в 5 % ее стоимости. За путевку для ребенка из семьи со среднедушевым доходом менее 150 % величины прожиточного минимума в Чувашии родители заплатят пятую часть стоимости. Если среднедушевой доход семьи составляет от 150 до 200 % величины прожиточного минимума, то оплатить нужно 30 % стоимости путевки, если среднедушевой доход в семье превышает 200 % величины прожиточного минимума, то половину стоимости.



Так как только 63 % от общего числа школьников планируется охватить организованным отдыхом, Глава Чувашии поручил муниципалитетам широко задействовать в период летних каникул не только учреждения сферы образования, но и культуры, спорта для работы с детьми по месту жительства: «Я прошу утвердить дополнительные планы проведения физкультурно-массовых и иных мероприятий, которые помогут вовлечь детей, не задействованных в детском оздоровительном отдыхе».

Наталья Игнатьева.