Кому и как получить компенсацию за уплату взносов на капремонт?

С 2016 года в Чувашии введена дополнительная мера социальной поддержки граждан, достигших 70-летнего и 80-летнего возраста, в виде компенсации расходов, понесенных ими на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Размер компенсации устанавливается в зависимости от возраста: гражданам, достигшим возраста 70 лет, компенсируется 50 % расходов, достигшим возраста 80 лет — 100 %.



При этом установлены дополнительные условия: гражданин должен являться одиноко проживающим неработающим собственником жилого помещения либо собственником жилого помещения, проживающим совместно в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста.



Для предоставления компенсации нужно обратиться в отдел социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района (г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д.11, каб. 24) с пакетом документов. Необходимо представить копию свидетельства о праве собственности на жилое помещение по месту жительства, копию паспорта, справку о составе семьи, документы о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, об уплате взноса на капремонт, а также номер лицевого счета для перечисления компенсации.



ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.