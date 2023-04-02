Воспользуйтесь сервисом «Уплата налогов и пошлин»

В сервисе cайта ФНС России «Уплата налогов и пошлин» появились новые жизненные ситуации: «Уплата фиксированных страховых взносов» и «Уплата авансов вместо подачи уведомления».

После обновления сервиса можно безошибочно уплатить фиксированные страховые взносы досрочно для уменьшения налога по УСН или ПСН начиная с 1 квартала 2023 года. Сервис сам заполнит нужные платежные реквизиты.



Такой вид уплаты исключит необходимость подавать заявление по ст. 78 НК РФ о направлении суммы единого налогового платежа в счет будущих платежей. Важно, чтобы к моменту наступления срока уплаты страховых взносов сальдо ЕНС было положительным.



Также с помощью обновленного сервиса можно внести очередной авансовый платеж, не сдавая уведомление о его начислении. Это предусмотренная законодательством возможность заплатить в 2023 году аванс «как раньше», не заполняя и не направляя больше никаких документов в налоговые органы. Сервис и автоматизированная система ФНС России примут платеж, на его основе сформируют начисления и направят суммы в нужный бюджет.



Управление ФНС России по Чувашии.