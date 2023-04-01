Психолог Алексей Сорокин: «Опыт, полученный в конкурсе, соответствует целому семестру в университете»

2023 год для сферы образования имеет особое значение — объявлен Годом педагога

и наставника, отмечается 175 лет со дня рождения великого чувашского просветителя И.Я. Яковлева. А еще в этом году прошел первый в истории Чувашии конкурс «Лучший педагог образовательного учреждения для обучающихся с ОВЗ», в котором принял участие

психолог, педагог Шумерлинской школы-интерната Алексей Сорокин.

А.В. Сорокин входит в 20-ку лучших специалистов образовательных учреждений республики, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В школе-интернате трудится 2 года. Мы побеседовали с ним об особенностях его деятельности в школе, о впечатлениях от участия в конкурсе.

Алексей Вениаминович,

расскажите немного о себе.

расскажите немного о себе. По образованию я психолог, проходил профессиональную переподготовку в области психологического консультирования, клинической психологии, а также ряд курсов повышения квалификации, ориентированных на работу с обучающимися с ОВЗ. Наша школа-интернат как раз занимается обучением такой категории детей, для них предусмотрены адаптированные программы.

Работа педагога-психолога ведется в двух направлениях. Первое – это психокоррекция обучающихся. Психокоррекция направлена как на исправление или компенсацию психофизиологических нарушений ребенка, так и работу с самой личностью ребенка, с его эмоционально-волевой сферой. Работа с личностью включает кризисную психологическую помощь и психопрофилактику. Второе направление – психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса. Это предполагает работу с педагогами по решению их рабочих и личных вопросов. Отдельного внимания заслуживает работа с родителями. Здесь, например, мне помогает подготовка в области психологического консультирования, так как одной из форм деятельности с родителями является проведение психологических консультаций в краткосрочных и продолжительных форматах.

Работа педагога-психолога ведется в двух направлениях. Первое – это психокоррекция обучающихся. Психокоррекция направлена как на исправление или компенсацию психофизиологических нарушений ребенка, так и работу с самой личностью ребенка, с его эмоционально-волевой сферой. Работа с личностью включает кризисную психологическую помощь и психопрофилактику. Второе направление – психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса. Это предполагает работу с педагогами по решению их рабочих и личных вопросов. Отдельного внимания заслуживает работа с родителями. Здесь, например, мне помогает подготовка в области психологического консультирования, так как одной из форм деятельности с родителями является проведение психологических консультаций в краткосрочных и продолжительных форматах. Широкую известность имеет традиционный конкурс «Учитель года», а в чём особенность конкурса «Лучший педагог образовательного учреждения для обучающихся с ОВЗ»?

В первую очередь важным отличительным признаком является то, что в этом конкурсе одним из главных критериев оценивания является коррекционный компонент, то есть не просто дать знания обучающемуся с ОВЗ, но и внести вклад в исправление его ограниченности в здоровье. Также формат конкурса позволяет проявить себя школам и педагогам, которые занимаются обучением и развитием обучающихся с ОВЗ, ведь не секрет, что их работе не уделяется столь широкое внимание общественности. А еще важно то, что подобный конкурс позволяет обратить внимание на обучающихся с ОВЗ. Какие бы наши дети ни были, все они часть нашего общества. Зная о них, принимая их такими, как есть, общество становится более цельным, гармоничным, чутким.

Участники конкурса имеют возможность поделиться своим опытом коррекционной работы, что позволит расширить, совершенствовать методическую базу отдельных педагогов.

Участники конкурса имеют возможность поделиться своим опытом коррекционной работы, что позволит расширить, совершенствовать методическую базу отдельных педагогов. Как Вы решились участвовать в конкурсе, был ли у вас опыт выступления в подобных форматах?

О конкурсе узнал из рабочей рассылки документов на почту. Прочитав конкурсное положение, отреагировал с настороженностью, подумал, что с моим небольшим опытом работы пока лучше инициативу не проявлять. Спустя какое-то время завучи выразили мне своё доверие и предложили попробовать принять участие в этом конкурсе. Я испытывал смешанные чувства: и внутреннее сопротивление, тревогу, и одновременно живой интерес. С таким настроем начал разбираться в конкурсных заданиях и с каждым днём подготовки всё больше укреплялся в мыслях о верности решения об участии в конкурсе. Я ранее выступал на различных семинарах и фестивалях в области педагогики и психокоррекции, в том числе региональных, но участие в таком конкурсном формате для меня было впервые.

время завучи выразили мне своё доверие и предложили попробовать принять участие в этом конкурсе. Я испытывал смешанные чувства: и внутреннее сопротивление, тревогу, и одновременно живой интерес. С таким настроем начал разбираться в конкурсных заданиях и с каждым днём подготовки всё больше укреплялся в мыслях о верности решения об участии в конкурсе. Я ранее выступал на различных семинарах и фестивалях в области педагогики и психокоррекции, в том числе региональных, но участие в таком конкурсном формате для меня было впервые. Расскажите в общих чертах, из чего состояла подготовка к конкурсу?

Конкурс состоял из двух этапов. На заочном этапе было 2 конкурсных задания, сложным для меня представлялась «Педагогическая технология», где требовались элементы новизны. Я очень долго вынашивал мысли по поводу педагогической технологии, по ее теме и содержанию и в конце концов, опираясь на свой небольшой опыт, специфику деятельности, а также интерес к науке, смог спроектировать и раскрыть, на мой взгляд, очень хорошую педагогическую технологию. Она называется «Когнитивная конвергенция». Это такой подход, когда в изучении какого-то предметного материала у ребёнка подключаются и более интенсивно функционируют различные познавательные процессы (внимание, память, мышление и т.п. ), что в конечном итоге способствует более легкому усвоению предметного материала. Моя технология позволила набрать достаточно баллов для прохождения в следующий тур.

Подготовка к очному (практическому) этапу состояла в разработке трех конкурсных заданий. На конкурсное задание «Урок» была обозначена тема «Чтение – веселое увлечение и к мудрости движение», цель — формирование навыка беглого чтения, приобщение к чтению, что актуально для обучающихся 4-х классов. В мою подготовку к уроку внесли свой вклад и поделились опытом педагоги начальных классов, за что благодарен им.

В конкурсном задании «Мастер-класс» я делился практическим опытом формирования пространственных представлений, а также адаптации к формату школьного урока. На задании «Педагогический совет», которое было посвящено актуальным задачам современного образования, мной был проведен анализ ФГОС и разработана тема, связанная с воспитанием подрастающего поколения.

В общем, велась очень интенсивная и ресурсоемкая подготовка. Интересно то, что возникший при этом стресс не угнетал меня, а наоборот, поддерживал в тонусе. Я практически не испытывал усталости, даже несмотря на то, что спать приходилось, особенно в последнюю неделю перед выступлением, по 3-4 часа.

предметного материала у ребёнка подключаются и более интенсивно функционируют различные познавательные процессы (внимание, память, мышление и т.п. ), что в конечном итоге способствует более легкому усвоению предметного материала. Моя технология позволила набрать достаточно баллов для прохождения в следующий тур. Подготовка к очному (практическому) этапу состояла в разработке трех конкурсных заданий. На конкурсное задание «Урок» была обозначена тема «Чтение – веселое увлечение и к мудрости движение», цель — формирование навыка беглого чтения, приобщение к чтению, что актуально для обучающихся 4-х классов. В мою подготовку к уроку внесли свой вклад и поделились опытом педагоги начальных классов, за что благодарен им. В конкурсном задании «Мастер-класс» я делился практическим опытом формирования пространственных представлений, а также адаптации к формату школьного урока. На задании «Педагогический совет», которое было посвящено актуальным задачам современного образования, мной был проведен анализ ФГОС и разработана тема, связанная с воспитанием подрастающего поколения. В общем, велась очень интенсивная и ресурсоемкая подготовка. Интересно то, что возникший при этом стресс не угнетал меня, а наоборот, поддерживал в тонусе. Я практически не испытывал усталости, даже несмотря на то, что спать приходилось, особенно в последнюю неделю перед выступлением, по 3-4 часа. Чем Вам особенно запомнился конкурсный день?

Были эстетичная конкурсная атрибутика, яркое открытие, добрые пожелания конкурсантам. Запомнились и все участники конкурса, и обучающиеся, и жюри — очень пытливые и компетентные специалисты.

Отдельно хочется сказать про конкурсантов – педагогов. Во-первых, это были все женщины. Могу сказать, что они так же, как и за себя, волновались за соперниц, радовались их успеху и победе – всё-таки коллеги. Это была двадцатка лучших педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в Чувашской Республике.

Запомнилось чувство напряженности, интриги, которые сохранялись до последней минуты, до объявления пятерки лауреатов, в число которых я, увы, не попал.

Отдельно хочется сказать про конкурсантов – педагогов. Во-первых, это были все женщины. Могу сказать, что они так же, как и за себя, волновались за соперниц, радовались их успеху и победе – всё-таки коллеги. Это была двадцатка лучших педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в Чувашской Республике. Запомнилось чувство напряженности, интриги, которые сохранялись до последней минуты, до объявления пятерки лауреатов, в число которых я, увы, не попал. Как Вы считаете, чего не хватило для победы?

Вопрос, конечно, хороший. Если взять подготовленный материал и практическую часть, то всё было сделано мной на довольно высоком качественном уровне. Но после прохождения практической части я посмотрел на свою деятельность со стороны и увидел определенные детали, неточности, которых мог бы избежать. Например, на этапе «Урок» более выигрышным было бы показать практическую работу и взаимодействие с учениками, нужно делать акцент на компоненте наставничества, отмечать возможность проявления у детей взаимоотношений наставничества.

Однако для меня ценность участия в конкурсе была не в победе как таковой, а в полученном опыте, в обогащении своих знаний, умений и навыков. Я ловлю себя на мысли о том, что опыт, полученный в конкурсе, соответствует целому семестру в университете.

Однако для меня ценность участия в конкурсе была не в победе как таковой, а в полученном опыте, в обогащении своих знаний, умений и навыков. Я ловлю себя на мысли о том, что опыт, полученный в конкурсе, соответствует целому семестру в университете. Что бы Вы пожелали педагогам, которые будут участвовать в конкурсе «Учитель года»?

Важно осознать ценность конкурсов подобного формата. В этих конкурсах педагог растет сам и повышает престиж своего учебного заведения. Участникам будущих конкурсов в сфере образования желаю стойкости, уверенности, последовательности и удачи. Каждый в конкурсе получит своё.

Беседовала Л. Арсентьева, учитель Шумерлинской школы-интерната, руководитель методобъединения.