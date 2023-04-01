Психолог Алексей Сорокин: «Опыт, полученный в конкурсе, соответствует целому семестру в университете»

2023 год для сферы образования имеет особое значение — объявлен Годом педагога
и наставника, отмечается 175 лет со дня рождения великого чувашского просветителя И.Я. Яковлева. А еще в этом году прошел первый в истории Чувашии конкурс «Лучший педагог образовательного учреждения для обучающихся с ОВЗ», в котором принял участие
психолог, педагог Шумерлинской школы-интерната Алексей Сорокин.
А.В. Сорокин входит в 20-ку лучших специалистов образовательных учреждений республики, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В школе-интернате трудится 2 года. Мы побеседовали с ним об особенностях его деятельности в школе, о впечатлениях от участия в конкурсе.
- Алексей Вениаминович,
расскажите немного о себе.
- По образованию я психолог, проходил профессиональную переподготовку в области психологического консультирования, клинической психологии, а также ряд курсов повышения квалификации, ориентированных на работу с обучающимися с ОВЗ. Наша школа-интернат как раз занимается обучением такой категории детей, для них предусмотрены адаптированные программы.
Работа педагога-психолога ведется в двух направлениях. Первое – это психокоррекция обучающихся. Психокоррекция направлена как на исправление или компенсацию психофизиологических нарушений ребенка, так и работу с самой личностью ребенка, с его эмоционально-волевой сферой. Работа с личностью включает кризисную психологическую помощь и психопрофилактику. Второе направление – психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса. Это предполагает работу с педагогами по решению их рабочих и личных вопросов. Отдельного внимания заслуживает работа с родителями. Здесь, например, мне помогает подготовка в области психологического консультирования, так как одной из форм деятельности с родителями является проведение психологических консультаций в краткосрочных и продолжительных форматах.
- Широкую известность имеет традиционный конкурс «Учитель года», а в чём особенность конкурса «Лучший педагог образовательного учреждения для обучающихся с ОВЗ»?
- В первую очередь важным отличительным признаком является то, что в этом конкурсе одним из главных критериев оценивания является коррекционный компонент, то есть не просто дать знания обучающемуся с ОВЗ, но и внести вклад в исправление его ограниченности в здоровье. Также формат конкурса позволяет проявить себя школам и педагогам, которые занимаются обучением и развитием обучающихся с ОВЗ, ведь не секрет, что их работе не уделяется столь широкое внимание общественности. А еще важно то, что подобный конкурс позволяет обратить внимание на обучающихся с ОВЗ. Какие бы наши дети ни были, все они часть нашего общества. Зная о них, принимая их такими, как есть, общество становится более цельным, гармоничным, чутким.
Участники конкурса имеют возможность поделиться своим опытом коррекционной работы, что позволит расширить, совершенствовать методическую базу отдельных педагогов.
- Как Вы решились участвовать в конкурсе, был ли у вас опыт выступления в подобных форматах?
- О конкурсе узнал из рабочей рассылки документов на почту. Прочитав конкурсное положение, отреагировал с настороженностью, подумал, что с моим небольшим опытом работы пока лучше инициативу не проявлять. Спустя какое-то время завучи выразили мне своё доверие и предложили попробовать принять участие в этом конкурсе. Я испытывал смешанные чувства: и внутреннее сопротивление, тревогу, и одновременно живой интерес. С таким настроем начал разбираться в конкурсных заданиях и с каждым днём подготовки всё больше укреплялся в мыслях о верности решения об участии в конкурсе. Я ранее выступал на различных семинарах и фестивалях в области педагогики и психокоррекции, в том числе региональных, но участие в таком конкурсном формате для меня было впервые.
- Расскажите в общих чертах, из чего состояла подготовка к конкурсу?
- Конкурс состоял из двух этапов. На заочном этапе было 2 конкурсных задания, сложным для меня представлялась «Педагогическая технология», где требовались элементы новизны. Я очень долго вынашивал мысли по поводу педагогической технологии, по ее теме и содержанию и в конце концов, опираясь на свой небольшой опыт, специфику деятельности, а также интерес к науке, смог спроектировать и раскрыть, на мой взгляд, очень хорошую педагогическую технологию. Она называется «Когнитивная конвергенция». Это такой подход, когда в изучении какого-то предметного материала у ребёнка подключаются и более интенсивно функционируют различные познавательные процессы (внимание, память, мышление и т.п. ), что в конечном итоге способствует более легкому усвоению предметного материала. Моя технология позволила набрать достаточно баллов для прохождения в следующий тур.
Подготовка к очному (практическому) этапу состояла в разработке трех конкурсных заданий. На конкурсное задание «Урок» была обозначена тема «Чтение – веселое увлечение и к мудрости движение», цель — формирование навыка беглого чтения, приобщение к чтению, что актуально для обучающихся 4-х классов. В мою подготовку к уроку внесли свой вклад и поделились опытом педагоги начальных классов, за что благодарен им.
В конкурсном задании «Мастер-класс» я делился практическим опытом формирования пространственных представлений, а также адаптации к формату школьного урока. На задании «Педагогический совет», которое было посвящено актуальным задачам современного образования, мной был проведен анализ ФГОС и разработана тема, связанная с воспитанием подрастающего поколения.
В общем, велась очень интенсивная и ресурсоемкая подготовка. Интересно то, что возникший при этом стресс не угнетал меня, а наоборот, поддерживал в тонусе. Я практически не испытывал усталости, даже несмотря на то, что спать приходилось, особенно в последнюю неделю перед выступлением, по 3-4 часа.
- Чем Вам особенно запомнился конкурсный день?
- Были эстетичная конкурсная атрибутика, яркое открытие, добрые пожелания конкурсантам. Запомнились и все участники конкурса, и обучающиеся, и жюри — очень пытливые и компетентные специалисты.
Отдельно хочется сказать про конкурсантов – педагогов. Во-первых, это были все женщины. Могу сказать, что они так же, как и за себя, волновались за соперниц, радовались их успеху и победе – всё-таки коллеги. Это была двадцатка лучших педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в Чувашской Республике.
Запомнилось чувство напряженности, интриги, которые сохранялись до последней минуты, до объявления пятерки лауреатов, в число которых я, увы, не попал.
- Как Вы считаете, чего не хватило для победы?
- Вопрос, конечно, хороший. Если взять подготовленный материал и практическую часть, то всё было сделано мной на довольно высоком качественном уровне. Но после прохождения практической части я посмотрел на свою деятельность со стороны и увидел определенные детали, неточности, которых мог бы избежать. Например, на этапе «Урок» более выигрышным было бы показать практическую работу и взаимодействие с учениками, нужно делать акцент на компоненте наставничества, отмечать возможность проявления у детей взаимоотношений наставничества.
Однако для меня ценность участия в конкурсе была не в победе как таковой, а в полученном опыте, в обогащении своих знаний, умений и навыков. Я ловлю себя на мысли о том, что опыт, полученный в конкурсе, соответствует целому семестру в университете.
- Что бы Вы пожелали педагогам, которые будут участвовать в конкурсе «Учитель года»?
- Важно осознать ценность конкурсов подобного формата. В этих конкурсах педагог растет сам и повышает престиж своего учебного заведения. Участникам будущих конкурсов в сфере образования желаю стойкости, уверенности, последовательности и удачи. Каждый в конкурсе получит своё.
Беседовала Л. Арсентьева, учитель Шумерлинской школы-интерната, руководитель методобъединения.