Побывайте на празднике жизни!

Настоящим подарком к профессиональному празднику работников культуры стал показ мюзикла «Двенадцать стульев»

Накануне Дня работника культуры газета посетила заседание итоговой коллегии Минкультуры Чувашии, состоявшейся в Чувашской государственной филармонии. После традиционного доклада министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светланы Каликовой с профессиональным праздником собравшихся поздравили Глава Чувашской Республики Олег Николаев, депутат Государственной Думы РФ Анатолий Аксаков, председатель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов, другие официальные лица. Не обошлось и без правительственных и ведомственных наград.



После завершения торжественной части зрителям представилась счастливая возможность насладиться ярким музыкальным действом — мюзиклом «Двенадцать стульев», впечатлениями о котором мы и спешим поделиться с нашими читателями.



Постановка, премьера которой с оглушительным успехом прошла в Чувашской государственной филармонии осенью минувшего года, вошла в топ-5 наиболее заметных событий в культурной жизни республики 2022 года.



Авторы мюзикла — московские композитор Игорь Зубков и поэт Александр Вулых — абсолютно по-новому прочли классику, что позволило знаменитому роману Ильфа и Петрова заиграть на чувашской сцене новыми красками.



Главный успех мюзикла о злоключениях «отца русской демократии» Кисы Воробьянинова и авантюриста Остапа Бендера, на наш взгляд, — в многообразии стилей, представленных на сцене сквозной линией. На протяжении двух часов зажигательный рок-н-ролл сменяется бравым пионерским маршем, сентиментальный романс – бардовской песней, джаз – лирическим блюзом. Всё это авторы смачно залили сатирическим соусом, приправленным юмором и искрометной иронией.



Остроумные диалоги героев органично чередуются с ариями, ансамблевым и хоровым пением, ни на секунду не отпуская даже самое искушенное зрительское внимание.

Отдельные слова восхищения одному из главных достоинств спектакля – превосходной хореографии. Это же настоящие танцевальные шедевры! Главное — не зевать и успевать наслаждаться. Львиная доля успеха в этом деле принадлежит танцевальной компании «Nota «G» под руководством Кристины Игнатьевой, которая не только ставила танцы, но и в целом командовала парадом – она и режиссер, и художественный руководитель проекта.

Кроме труппы филармонии, представленной практически в полном составе, ключевые роли в мюзикле воплотили ансамбли «Сеспель» и «Сявал», группы «Дуняша Style» и «Belcanto», что обеспечило постановке фееричный марафон высококлассного вокала.



Особый шарм спектаклю придают яркие костюмы от чебоксарского дизайнера одежды Екатерины Тонюшкиной. Представленная палитра костюмного ряда великолепно передает дух ранней советской эпохи, описанной в романе.

Примечательно, что некоторые моменты любимого произведения авторы мюзикла весьма оригинально интерпретировали. Один только Максим Горький чего стоит! Полное попадание актера в образ!



Не обошлось без мистики и сюрпризов, приправленных остроумными байками. Словом, блеск, мрак и жуть в одном флаконе!



А в целом всё двухчасовое музыкальное действо воспринимается как сиюминутная импровизация. Это ли не наивысшая оценка актерского мастерства?

Если вы еще не видели эту эффектную постановку, не поленитесь и отправляйтесь в филармонию. Чужими на этом празднике жизни вы точно не будете. Искрометный юмор, качественная музыка и незабываемые эмоции вам обеспечены.

Ольга Дмитриева.