На Всероссийских зимних сельских играх у Чувашии достойный результат

Сборная Чувашии на финальных соревнованиях XI Всероссийских зимних сельских спортивных игр в Вологодской области заняла второе командное место в группе субъектов с численностью сельского населения до 450 тысяч человек. В общем зачете сборная республики заняла 6-е место среди всех регионов.

В течение трёх дней более 740 спортсменами из 47 регионов России были разыграны награды в индивидуальном зачёте и командном первенстве. Сборную Чувашии представляли 17 спортсменов из Моргаушского, Вурнарского, Цивильского, Чебоксарского, Янтиковского, Ядринского муниципальных округов.



Шумерлинских спортсменов в составе команды от Чувашии не было, но они достойно проявили себя в феврале на республиканском уровне. На соревнования были заявлены команды по лыжным гонкам, полиатлону, шахматам, шашкам, по троеборью дояров и троеборью механизаторов. В ходе упорной борьбы команда по полиатлону в составе Надежды Пояндаевой, Юрия Жугина, Николая Чангайкина заняла 3-е место. В этой же дисциплине (пулевая стрельба, отжимание, лыжные гонки) в личном зачете среди женщин Надежда Пояндаева заняла 3-е место. В троеборье механизаторов 2-е место заняла Надежда Концова. В общем зачете команда Шумерлинского округа заняла 10-е место.

Источники: официальные сайты Минспорта Чувашии и администрации Шумерлинского МО.