«Народная сеть» – в Шумерле

В начале этого года волонтеры группы «Шумерля. Посылки на Донбасс» включились в проект «Народная сеть». В Поволжье координационным центром проекта по плетению маскировочных сетей для Вооруженных Сил стал Нижний Новгород. Именно туда в январе поехали шумерлинские волонтеры на обучение.

Они вернулись с новыми умениями и с еще большей мотивацией поддержать наших бойцов на передовой. Наталья Пронина, куратор проекта, занялась организацией изготовления маскировочных сетей в городе. Помещение, выделенное волонтерам для сбора и распределения гуманитарной помощи, подошло и для этих целей. Одни неравнодушные жители предоставили материалы для станка, другие занялись его изготовлением. Когда станок был готов, городские волонтеры стали осваивать мастерство плетения. Все материалы для работы – сети, шнур, капроновые нити для оплетения сети и нарезанные ленты из соответствующей ткани — шумерлинцы получили в Нижнем Новгороде.



Много желающих поучаствовать в этом деле было в феврале, когда в городе проходил месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы. Свою лепту в плетение маскировочных сетей внесли студенты и школьники, юнармейцы и серебряные волонтеры. За 3 недели была создана первая маскировочная сеть размером три на шесть метров, которая была отправлена в нижегородский центр для проверки и дальнейшей транспортировки в зону военных действий.

В настоящее время волонтеры плетут вторую сеть под названием «Донбасс». Наталья Пронина с сожалением замечает, что в их полку сегодня не так много людей. А рабочие руки так нужны!

Волонтеры за станком подробно рассказали об особенностях плетения. Маскировочная сеть создается по определенной схеме, которая готовится в специальной компьютерной программе на основе топографической съемки местности – леса, поля и т.д. Капроновые не впитывающие влагу ленты с пропиленовой антигорючей пропиткой вплетаются в сети в соответствии с этой схемой. Каждый элемент фиксируется на основе определенным образом. Ни одна часть ленты не должна торчать неприкрепленной к ячейке сети. Тогда маскировочная сеть максимально будет сливаться с ландшафтом.



Оказывается, объект, укрытый сплетенной по такой технологии сетью, сложно выявить со спутника или квадрокоптера, оснащенного различными камерами сканирования. Сеть не светится в ультрафиолете и инфракрасном спектре. Ведь сегодня военная техника, средства ведения боевых действий иные, чем в прежние времена, и маскировка должна соответствовать времени.

Волонтеры также сообщили, что маскировочные сети китайского производства не соответствуют требованиям и вместо того, чтобы скрыть объект, могут его выдать. Но наши военные и им нашли применение. Они используют их для введения противника в заблуждение, так как накрытые ими несуществующие объекты быстро распознаются противником. Шумерлинский куратор проекта считает, что главное в помощи по снабжению маскировочными сетями – безопасность наших солдат. Она уверена: в рамках проекта «Народная сеть» создается максимально приближенный к современным военным стандартам предмет маскировки.



В планах волонтеров – подготовить еще один станок, чтобы дело шло быстрее. «У нас есть и ткань, и оборудование. Необходимо только достаточное количество рук, — говорит Наталья Пронина. – Приглашаю шумерлинцев плести маскировочные сети в наш центр, который находится в здании собеса. У нас пенсионеры очень хорошо плетут. Хочу отметить, что научиться плести сможет каждый, сложного в этом ничего нет, главное – было бы желание!»



Кроме изготовления маскировочных сетей, волонтеры центра собирают гуманитарную помощь и продолжают шить для раненых. Они принимают от населения любую ткань разной расцветки, кроме тюля, для изготовления постельного, нижнего белья, пижам, шорт, вафельных полотенец, бандажей и валиков. Те, у кого в шкафах и сундучках лежат ненужные отрезы тканей, могут их принести по адресу: проезд Мебельщиков, д. 11, 2 этаж, или в магазин «Семицветик» (канцтовары) на «Зеленом рынке». А пока нехватку ткани волонтеры решают за счет пожертвований – на собранные средства закупают рулоны ткани на оптовой базе в Чебоксарах.



Активисты уверены: пока наши ребята находятся в зоне боевых действий, не надо расслабляться. «Давайте вместе своими руками будем создавать защиту для наших ребят от вражеских дронов. Только вместе мы сильны и непобедимы!» — говорят волонтеры.



По вопросам участия в плетении маскировочных сетей, внесения пожертвований и предоставлении отрезов ткани можно обратиться по тел. 8-961-347-52-11.

Марина Ветликова.