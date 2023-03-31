SOS, или Давайте вместе решим проблему

Так уж получается, что мы вспоминаем о врачах и медицине в целом только тогда, когда заболеем и возникает острая необходимость в медпомощи. Вот и мне пришлось экстренно обратиться в Шумерлинский ММЦ. Был направлен в терапевтическое отделение. Благодарю медперсонал за оказанную помощь и чуткое отношение. Врачи, медсестры работают с полной отдачей, но,

к великому сожалению, за невысокую зарплату.

Но речь пойдет не о зарплате. Для того чтобы записаться к врачу, необходимо (больному, пожилому человеку) изначально отстоять очередь в регистратуру, где, как правило, талонов на всех не хватает. Казалось бы, для облегчения организована запись через колл-центр, можно также записаться через личный кабинет «Госуслуг».



Но вот тут-то и начинается карусель… Если вам не удалось записаться на прием к врачу по живой очереди в регистратуре, то вам рекомендуют записываться через «Госуслуги» или через колл-центр, где записывают почему-то только в определенное время (после 13 часов). И в это время дозвониться практически невозможно, а если дозвонились, то запись уже закончилась. А в другое время этого сделать нельзя. То есть опять или регистратура, или по телефону. Даже если кому-то повезло и он попал к врачу, а на приеме вам порекомендуют обратиться к другому специалисту, то надо начинать всё сначала…



Для того чтобы убедиться, что подобное происходит не только со мной, я обратился по горячей линии в Министерство здравоохранения Чувашии, где мне посоветовали… то, что я описал выше – иди туда, не знаю куда. В результате настоятельного требования мне удалось убедить специалиста Минздрава самой попробовать позвонить по указанным в регистратуре номерам телефона. Через некоторое время мне позвонили и специалист (та, что звонила в ММЦ) сообщила о том, что запись через колл-центр закончилась через 2 минуты! На вопрос, что же в таком случае делать нам, больным, вразумительного ответа от нее я так и не получил. Зато прозвучала масса предположений о причинах: не хватает врачей, недостаточно организован процесс записи на прием и т.п. Из этого я понял, что спасение утопающих, в нашем случае больных, — это их дело.

Не совсем понятно и то, почему, например, в частных медорганизациях нет проблем с записью к тому или иному врачу – хоть и не так быстро, как хотелось бы, но к врачу попадают все, кто записался. Напрашивается вывод: что-то у нас с организацией медицинской помощи не так. И это мягко говоря. Если уж сложилась такая ситуация с нехваткой врачей, то почему бы Минздраву не вмешаться и не помочь решить существующую острую проблему. Ведь можно же организовать дополнительно прием больных в нашем ММЦ специалистами из Чебоксар на постоянной основе?

Можно, конечно, обратиться еще к городским властям, депутатам, представителям разных партий – всем, кто декларирует заботу о нас, простых людях. Но, к сожалению, они активизируются только с началом предвыборных кампаний. Имею личный негативный опыт обращения к вышеперечисленным структурам. Напомню, что вот уже несколько лет я обращаюсь во всевозможные инстанции с рациональным предложением по экономии десятков миллионов бюджетных рублей при производстве работ по углублению русла Суры в районе водозабора. Но увы и ах…



Тем не менее не буду терять надежды. В настоящее время обновился депутатский корпус, назначен новый глава администрации города, произошли изменения в органах управления различных республиканских структур. В этом письме обращаюсь к главам администраций Шумерли и Шумерлинского муниципального округа, депутатам, руководителям общественных организаций, просто к неравнодушным шумерлинцам: давайте вместе попробуем решить критическую на текущий момент проблему с оказанием медицинской помощи населению.

Н. Горячев, житель города.