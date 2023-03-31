Ситуацию нужно исправлять

Хочу поднять на страницах газеты больной для нашего города вопрос – невозможность попасть к врачам в ММЦ по записи. Если уж что-то заболело и нужно к врачу, готовьтесь провести в больнице минимум полдня.

В декабре ушибла ногу. Позвонила в регистратуру, там мне сообщили, что к травматологу попасть можно только по живой очереди. Попыталась записаться через «Госуслуги». Во вкладке «Выбрать врача» мне был предложен только стоматолог. Так как стоматолог не лечит ноги, то было решено идти пораньше в больницу и выстоять живую очередь. В больницу я пришла к 9.00. Передо мной в очереди было человек 8-10. Врач периодически убегал то на обход, то на операцию. Когда он возвращался, то вел прием пациентов очень оперативно. Но в тот день я не смогла попасть на прием, т.к. с работы отпросилась «на часик».



На следующий день, взяв отгул за свой счет, я опять пошла в больницу. Решила сидеть в очереди до конца. В 8.30 в очереди было около 10 человек. Я все же попала на прием — в 13.00. То есть у кабинета врача я провела около 5 часов. На мой взгляд, это для больного человека очень долго. Некоторые уходили, не дождавшись своей очереди.



Только из-за этого я стараюсь ходить в платную клинику. Позвонила – записалась — пришла ко времени. Но платная медицина не всем по карману. Хотя замечаю, что в платных клиниках становится все больше пациентов, в том числе и пожилых. Видимо, многие делают выбор в пользу экономии времени. А как же полис ОМС? Для чего же он тогда нужен?



При этом хочу отметить вежливость и доброжелательное отношение всех медработников, компетентность лечащих врачей. Мне с моей болячкой помогли, спасибо большое.



И вот буквально на днях мне опять понадобилась помощь врачей. Нужен был специалист, который принимает только в Чебоксарах. Знакомые посоветовали обратиться к терапевту за направлением. Увидев очередь у дверей терапевта, я решила ехать в чебоксарскую больницу на платный прием.

В вашей газете часто читаем, что в ММЦ на работу приходят молодые врачи. Вроде бы вопрос с записью на прием и очередями должен быть уже решен. Но, к сожалению, всё без изменений. Это касается не только травматолога, но и остальных врачей.

И эту ситуацию нужно исправлять.



Елена И.