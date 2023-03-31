Ориентир в профессии и в жизни

С начала марта в муниципалитетах Чувашии проходят мероприятия

шестого республиканского форума сельских школ и школ малых городов.

В минувшую пятницу, 24 марта, муниципальная площадка форума работала

и в Шумерле, в политехническом техникуме. Её модератором выступила Людмила Кучаева – муниципальный куратор и ведущий эксперт Росдетцентра (это федеральное

государственное бюджетное учреждение обеспечивает деятельность советников

директоров по воспитанию в школах).

Форум проводится не только в нашей республике, но и по всей России, теперь уже в рамках нового проекта «Навигаторы детства», направлен на выявление оптимальных в условиях конкретной территории инструментов для эффективной профессиональной ориентации школьников. Чтобы в конечном итоге дети не покидали родных мест, оставались и участвовали в развитии своей малой родины.



Панельная дискуссия, открывшая форум, так и называлась – «10 причин остаться в городе Шумерле». О том, что и как способно заинтересовать подростков (а ориентирован форум преимущественно на 9-классников) продолжать учиться в регионе и возвращаться работать сюда, размышляли депутаты, руководство города, представители службы занятости, градообразующих предприятий, нескольких вузов республики. Например, начальник отдела Центра занятости населения Чувашской Республики в Шумерле Александр Елесин рассказал о том, какие специалисты востребованы сейчас и точно будут нужны в ближайшем будущем экономике региона и Шумерли. Это токаря́, каменщики, маляры, слесаря́, водители, врачи, сотрудники органов внутренних дел. По его словам, безработица в настоящее время рекордно низкая, в базе данных ЦЗН – 325 вакансий, а стоящих на учете безработных – всего 150 человек, тогда как 5-6 лет назад ситуация была прямо противоположной. О том, что промпредприятиям города нужны рабочие таких профессий, как токарь, маляр, фрезеровщик, оператор станков с ПУ, слесарь механосборочных работ, говорила и председатель профкома ШЗСА, депутат городского Собрания Мария Дроздова. «Мы всегда рады принять на работу молодые кадры, оказываем им всяческую поддержку, — сообщила она 9-классникам. – Вы можете прийти к нам даже без опыта работы и в течение 3-х месяцев мы вас обучим. Потом вы сдадите экзамен и пройдете испытания на разряд и начнете работать вместе со всеми». Чтобы воочию увидеть завод изнутри, нагляднее познакомиться с будущей профессией, школьников пригласили участвовать в ежегодной акции открытых турникетов.



А два других приглашенных участника дискуссии «рекламировали» профессию строителя. Так, начальник отдела строительства и архитектуры — главный архитектор города Павел Бажайкин отметил такие стороны этой профессии, как почет в обществе и высокая заработная плата. Подтвердил востребованность специалистов в сфере строительства куратор молодежного правительства Шумерли, депутат городского Собрания Алексей Жданович, в свое время получивший среднее профессиональное образование в нашем ПУ-10 и Перевозском строительном колледже. Что касается условий, влияющих на желание молодежи оставаться жить и работать в родном городе, то депутат обозначил хорошие медицину, образование, дороги и транспортную доступность как основные и еще наличие досугово-развлекательных заведений с системой охраны и реагирования на поведение посетителей. «Если мы будем решать даже вот такие точечные проблемы, то молодежь, думаю, будет оставаться в городе», — заключил он.



Свое мнение о преимуществах работы в малом населенном пункте высказал депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников: «В малых городах проще набираться опыта, его набираешь быстрее и в менее стрессовой ситуации. Затем проще реализовывать себя на более высоком уровне, где так же существует нехватка кадров, в том числе управленческих».



До открытия форума 9-классникам предлагали пройти экспресс-тестирование для определения склонности к той или иной профессиональной сфере. А после панельной дискуссии они посетили пять секционных площадок – «Строитель», «Автомобилист», «Кулинарная мозаика», «ИТ-технологии» и «Бухучёт», — давших представление о том, кого сейчас готовит Шумерлинский политехнический техникум.



Пока классы в сопровождении учителей сновали по мастерским и аудиториям, активисты школ, разбившись на группы, участвовали в стратегической сессии «Город Шумерля через 15 лет». С помощью листа бумаги и фломастеров дети попытались передать свои представления о городе, в котором захочется остаться жить и работать. Здесь нашла отражение необходимость создания и центра развития подростков по актуальным направлениям с оборудованными лабораториями, и мест культурного досуга, и комплекса по переработке отходов, и даже аэропорта. Завершился форум презентацией этих проектов.

Наталья Игнатьева.