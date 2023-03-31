Не изменив присяге и себе!

О шумерлинце Павле Евдокимове, героически погибшем в зоне специальной

военной операции в октябре прошлого года, наша газета уже писала.

Павел родился 30 декабря 1999 года в Шумерле в многодетной семье. Учился в школе № 3, потом продолжил обучение в Шумерлинском политехническом техникуме. Учился на «хорошо» и «отлично», получал повышенную стипендию. Был дружелюбным, открытым, общительным.



В стенах техникума проявилось яркое творческое начало Павла Евдокимова: он писал стихи, декламировал их на студенческих вечерах, участвовал в творческих конкурсах. По окончании техникума, летом 2021 года, Павел заключил контракт на военную службу. После учебки в посёлке Алакуртти Мурманской области принял присягу и был зачислен в 80-ю отдельную мотострелковую бригаду. В мае 2022-го был направлен на Украину, в зону специальной военной операции.

По свидетельствам сослуживцев, на поле боя наш земляк спас не одну жизнь. 22-летний наводчик мотострелкового отделения, рядовой контрактной службы Павел Евдокимов погиб в октябре 2022 года под Херсоном в результате артиллерийского обстрела. Указом Президента России награждён орденом Мужества посмертно.



Торжественная передача награды родственникам погибшего героя состоялась в минувшую субботу в стенах Центра детского творчества. В церемонии приняли участие представитель военного комиссариата Чувашской Республики подполковник Евгений Ефремов, глава администрации города Эдуард Васильев, и.о. военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Николай Абрамов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики Сергей Мельников, члены офицерского братства, юнармейцы, педагоги, друзья, одноклассники и однокурсники погибшего.



Павел Евдокимов был настоящим патриотом, воином, защитником! Его имя навсегда останется в героической истории нашего города, республики, страны.

Ольга Дмитриева.