На этой неделе свой первый день рождения отметило Шумерлинское местное отделение "Молодой гвардии «Единой России». Год — это достаточный период для подведения определенных итогов, и с ними на отчётном собрании ознакомил активист местного отделения Михаил Будников.

Как отметила, открывая мероприятие, депутат городского Собрания, директор Центра детского творчества Елена Голованова, сегодня «Молодая гвардия «Единой России» — одна из самых многочисленных молодежных организаций. Ее отделения функционируют по всей России и только Чувашское отделение насчитывает более 1300 активистов, среди которых шумерлинцы занимают лидирующие позиции.



Шумерлинское городское отделение было создано 26 марта 2022 года. За год при его руководстве и участии было проведено 41 мероприятие, большинство из которых патриотического и общественно-гражданского направлений, и 9 мероприятий спортивно-оздоровительного характера. Активисты проявляют себя в экологических и политических акциях, занимаются благотворительностью, реализуют множество социальных проектов. Деятельностью МГЭР были охвачены более 1000 человек.



В этот день на мероприятии присутствовали и почётные гости — секретарь Шумерлинского городского отделения партии «Единая Россия» Валерий Шигашев, депутат Госсовета Чувашии Леонид Пронин и депутат городского Собрания Лилия Егорова. Они отметили, что за прошедший год молодогвардейцы уже успели достойно себя показать, и пожелали им успехов в будущем. Весьма полезно для молодежи было узнать о деятельности партии, получить ценные советы от взрослых.



В день рождения не обошлось без подарков и праздничного торта. Обычно на нем принято задувать свечки. Но в этот раз каждый из молодогвардейцев передавал его из рук в руки и произносил по одному слову, которое у них ассоциируется с «Молодой гвардией». Добро, саморазвитие, волонтерство, помощь людям… Было видно, что ребята осознают, что занимаются важным и полезным делом.

Татьяна Александрова.