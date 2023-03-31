Кто в движении? Мы в движении!

24 марта в Центре детского творчества состоялось торжественное открытие первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Шумерле. В школе № 6 отделение было открыто еще в феврале, а теперь это направление начнет развиваться и в остальных школах города и в Шумерлинском политехническом техникуме.

До официальной части педагоги и учащиеся провели для гостей презентацию своих образовательных учреждений, а затем в актовом зале ЦДТ под зажигательный девиз «Я в движении — мы в движении! Мы в движении — всегда в движении!» начался праздник активных и целеустремленных.



С открытием сразу 5 первичных отделений РДДМ в Шумерле собравшихся поздравили глава города Сергей Яргунин и председатель совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» Олеся Илларионова. Сергей Яргунин выразил уверенность в том, что у движения большое будущее. А Олеся Илларионова пригласила ребят в совместный путь, ведущий к новым победам.

Школьники и студенты порадовали зрителей своими яркими выступлениями. Представителям школ и техникума были вручены свидетельства о вхождении образовательных учреждений в состав регионального отделения РДДМ «Движение первых».



Завершилось мероприятие встречей без галстуков, в которой принимали участие самые активные школьники и студенты. Как отметила в ходе общения Олеся Илларионова, «Движение первых» только начинает набирать оборот и развивается благодаря детям. Она призвала всех не сидеть сложа руки, хвататься за любые возможности, которые предоставляет жизнь, и подчеркнула, что именно от активности зависит развитие каждого человека и то, как сложится жизнь в целом.

Татьяна Александрова.