Диалог о возможностях и потребностях

25 марта обучающиеся старших классов образовательных учреждений Шумерлинского муниципального округа, их родители и классные руководители приняли участие в республиканском форуме сельских школ и школ малых городов, посвященном профессиональной ориентации детей. Площадкой форума стал Шумерлинский политехнический техникум.

Участников и гостей приветствовал председатель окружного Собрания депутатов Борис Леонтьев. Он выразил надежду на то, что все выпускники, получив достойное профессиональное образование, смогут реализовать себя на малой родине. Региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Наталья Иванова напомнила, что форум зародился в нашем муниципальном округе.



Пока школьники знакомились с техникумом на секционных площадках, педагоги и руководители образовательных учреждений на круглом столе обсуждали эффективные методы и подходы профориентационной работы в школе, а родители и законные представители обучающихся смогли пообщаться с работодателями и представителями бизнеса. Во время этого диалога обсуждались потребность в рабочих и высококвалифицированных кадрах, возможность трудоустройства на территории Шумерлинского муниципального округа.



О возможностях, предоставляемых молодым людям учреждениями профессионального образования, рассказали представители Вурнарского сельскохозяйственного техникума, Ядринского агротехнического техникума, Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского и Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета.



Источник: shumer.cap.ru.