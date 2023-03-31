Весна мусором красна?

Наступила весна, растаял снег и перед взором горожан появился копившийся всю зиму мусор. Газета «Вперёд» прошлась по улицам, чтобы посмотреть, как обстоят дела с уборкой городской территории.



Приятно отметить, что вокруг многих многоквартирных домов уже чисто и аккуратно. Чего не скажешь про контейнерные площадки. Мы сфотографировали те из них, до которых, на наш взгляд, пока никому нет дела. Это контейнерные площадки, расположенные рядом с домом № 24 по ул. Мира, во дворе дома № 17а по ул. Маршала Жукова, рядом с домом № 10, корпус 1 по проезду Мебельщиков и за домом № 22 по ул. Ленина.



Надеемся, что ответственные за эти городские территории службы в ближайшее время приведут их в порядок. Ну а дальше дело за самими жителями. Давайте помнить, что всё зависит только от нас самих!