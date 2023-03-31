Будет ли тротуар по улице Октябрьской?

Инициативная группа из прихожан церкви Серафима Саровского во главе с А.А. Яргиным организовала сбор подписей горожан под ходатайтсвом к городской администрации об обустройстве пешеходной дорожки по ул. Октябрьской, от Черняховского до Подлесной. В апреле 2021 года передали ходатайство с подписями депутату городского Собрания Попкову.



Через год, в апреле 2022-го, мы снова обратились к депутату узнать о результатах. Итог нулевой. 30 мая инициативная группа записалась на прием к В.А. Шигашеву. Тогда стало известно, что время ушло, денег на строительство нет. Стоит сказать, что проектно-сметная документация уже была разработана. Валерий Александрович поручил своим подчиненным включить проект в планы на 2023 год.



Сейчас конец марта 2023 года. Похоже, и в этом году не будет «праздника», так как В.А. Шигашев ушел в отставку. Но теплится надежда, что его подчиненные остались на своих местах и не оставят без внимания проект.



Тротуар очень нужен, особенно наглядно видно это зимой и весной, когда пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. Фото прилагаем.

Инициативная группа прихожан и жителей Шумерли во главе с А. Яргиным.

Когда верстался номер

Чтобы помочь жителям побыстрее узнать ответ на их вопрос, редакция на основании текста письма инициативной группы обратилась к исполняющему обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления градостроительства и городского хозяйства Павлу Бажайкину.



Как он сообщил, в 2022 году администрацией в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики была направлена заявка на участие в конкурсном отборе инициативных проектов на территории городских округов на 2023 год по благоустройству тротуаров к социально значимым объектам, в т.ч. по благоустройству тротуара по ул. Октябрьской (от ул. Черняховского до ул. Подлесной). Протокольным решением конкурсной комиссии от 27 января 2023 года заявка была одобрена. В соответствии с соглашением, заключенным между администрацией города и Минстроем Чувашии, срок выполнения благоустройства — до конца текущего года. В апреле планируется объявить аукцион со сроком выполнения работ до 1 сентября текущего года.