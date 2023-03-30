Сотрудники Республиканского наркологического диспансера провели профилактическое консультирование лиц, состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции Шумерлинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН Чувашии

В рамках межведомственного взаимодействия медицинские психологи 4сп Республиканского наркологического диспансера г. Шумерля Ксения Сергеева и Марина Илейчева, совместно с начальником Шумерлинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике — Чувашии Андреем Даниловым, провели профилактическое консультирование лиц, состоящих на учёте.

«Начать жизнь с чистого листа задача не из лёгких, а вот начать её с опыта, опираясь на пройденный путь, ошибки и усвоенные уроки, попытаться стоит», — уверены специалисты наркологического диспансера. Основной упор консультирования направлен на восстановление социально приемлемых поведенческих, личностных и социально-психологических качеств. Специалисты наркодиспансера акцентировали внимание на важности полноценной жизнедеятельности и функционирования в обществе без потребления ПАВ.

Была проведена психокоррекционная, мотивационная беседа по укреплению психологической адаптации, исправлению привычных стереотипов асоциального поведения, освоению навыков самоконтроля, а также формированию мотивации на здоровый и трезвый образ жизни.

По завершению консультирования субъекты межведомственного взаимодействия провели аналитический разбор результатов налаженной системы в реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Было отмечено, что проводимая работа даёт положительные результаты в ресоциализации личности и помогает полностью адаптироваться в нормальной среде жизнедеятельности.

https://rnd.med.cap.ru/press/2023/3/20/mezhvedomstvennoe-vzaimodejstvie-pomogaet-osuzhden