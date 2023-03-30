Сообщение секретаря Общественной палаты Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» общественная наблюдательная комиссия Чувашской Республики образована в правомочном составе (решение совета Общественной палаты Российской Федерации от 26.09.2022 г. № 198-С, состав в количестве 10 человек (Васянин Владимир Анатольевич, Йовенко Артем Романович, Лукин Кирилл Владимирович, Самостюк Сергей Игоревич, Семедова-Полупан Нина Григорьевна, Трофимова Ирина Николаевна, Фомичев Михаил Викторович, Хайбуллов Мансур Максутович, Харитонов Василий Иванович, Швецов Анатолий Владимирович), местонахождение: 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33, каб. 34).

Cекретарь Общественной палаты Российской Федерации Л. Михеева.