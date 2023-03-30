Обучающийся школы №1 Шумерли Павел Дерябин – победитель очного этапа олимпиады в рамках профильной смены «MadCare Junior»

28 марта в ФБГОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова» состоялось торжественное закрытие профильной смены «MadCare Junior». На закрытии подвели итоги олимпиады и наградили участников памятными сертификатами. 160 человек зарегистрировались для участия в проекте. Из них 50 участников из 12 районов и 29 учебных заведений человек набрали максимальное количество баллов в заочном этапе и были приглашены на очный этап.

В рамках профильной Смены на очном этапе была проведена олимпиада. Обучающийся школы №1 города Шумерля Павел Дерябин стал победителем очного этапа олимпиады в рамках профильной смены «MadCare Junior».

Отметим, что обучающий компонент программы Смены реализовался через ежедневное участие детей в образовательной, культурно-досуговой программе. Были проведены мастер-классы, теоретические занятия и экскурсии в медицинские учреждения: медицинский факультет ФБГОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова», МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования».

Организатором Смены являются Детская общественная организация калининского района г.Чебоксары «Лидер», Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и Чувашское региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Цель проекта – создание объективного представления у будущих абитуриентов о системе здравоохранения и медицинских профессиях для снижения рисков разочарования в выбранной профессии. Основная идея проекта – создать условия для развития школьников, выбравших путь реализации себя в медицине, повышение знаний среди школьников.

Источник: gshum.cap.ru.