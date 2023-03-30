В cистеме госпабликов Чувашии насчитывается больше двух тысяч аккаунтов

Такая инфраструктура в социальных сетях позволяет власти быть ближе к людям – информировать о своей работе и решать вопросы, озвученные интернет-пользователями. Об этом говорилось на расширенном заседании Центра управления регионом республики с представителями муниципалитетов, министерств и ведомств.

На встрече обозначили необходимость системного труда в едином информационном поле, назвали лидеров по работе с сообщениями жителей в соцсетях за 2022 год. Среди органов исполнительной власти, к примеру, это Минздрав, Минспорта, Минкультуры, а также Минэкономразвития, Минтруд Чувашии, Госслужба по тарифам и Гостехнадзор республики, которые быстро и качественно реагируют на сообщения жителей. Лучшие среди муниципалитетов – Новочебоксарск, Шумерлинский, Красночетайский, Канашский, Порецкий, Алатырский и Красноармейский округи.

«Прошедшей зимой мы фиксировали до 1,5 тысяч обращений жителей в соцсетях при обычном показателе 400-500 за неделю. С одной стороны, это показатель доверия граждан и открытости власти, а с другой стороны, возможно, где-то не хватает людям информации. До них надо доводить новости о планируемых положительных изменениях в социально-экономической сфере, модернизации инфраструктуры. И более оперативно это можно сделать через госпаблики», – отметила руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева.

Куратор ЦУР, руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Вячеслав Борисов предложил министерствам, ведомствам и муниципалитетам более активно освещать свою работу в государственных пабликах в соцсетях, «качественно наполнять их, чтобы люди оттуда получали информацию».

«Если вы что-то сделали, но не рассказали в соцсетях, за вас об этом расскажут другие, и не всегда так, как есть», – подчеркнул Вячеслав Борисов.

Также на заседании были обсуждены лучшие практики обратной связи и обозначены зоны роста для отстающих, поставлена задача качественной и быстрой реакции на возможные инциденты. Напомним, с 1 декабря 2022 года госорганы и их подведомственные учреждения обязаны вести официальные аккаунты в социальных сетях и размещать там актуальные новости. Соответствующий закон был принят Государственной Думой страны.

чувашинформ.рф.