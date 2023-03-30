Вытрезвитель должен заработать осенью – Олег Николаев

Такое поручение дал Глава Чувашии Олег Николаев в ходе совещания по вопросу строительства специализированного учреждения по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Проблемные вопросы создания вытрезвителя в г. Чебоксары с 2022 года неоднократно обсуждались в рамках межведомственных совещаний с участием представителей МВД по Чувашской Республике, заинтересованных министерств и ведомств. Вопрос месторасположения вытрезвителя на стадии согласования. Об этом будет сообщено дополнительно.

«В течение десяти дней Минстрой Чувашии, Минздрав Чувашии, а также администрация г. Чебоксары должны разработать «дорожную карту» по реализации проекта и уже осенью его запустить», – заявил Глава республики.

Напомним, с 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Согласно документу к полномочиям глав субъектов отнесено решение вопросов создания вытрезвителей.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.