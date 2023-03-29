Юные космонавты гимназии № 8 Шумерли – победители и призеры XVI Молодежных Николаевских Чтений

Члены отряда юных космонавтов им. М. Бударина «Земляне», обучающиеся гимназии №8 Шумерли, успешно защитили свои технические проекты в области космонавтики и астрономии на традиционных Молодежных Николаевских Чтениях и заняли следующие места:

Колесников Семён – 1 место в секции «Информатика и программирование»;

Харламов Иван – 2 место в секции «Методические основы, технологии и программное обеспечение ракетно-космического моделирования»;

Надеждин Роман — 2 место в секции «Информатика и программирование»;

Таратин Степан — 2 место в секции «Информатика и программирование».

Поздравляем ребят и их научного руководителя, учителя информатики гимназии Наталию Ковалив.

СПРАВОЧНО:

В этом году Молодежные Чтения были посвящены 60-летию первого полета женщины-космонавта В.В. Терешковой в космос.

Источник: gshum.cap.ru.