Управляющие компании прислушиваются к жильцам

Взаимоотношения жильцов и управляющих компаний стали одной из тем вопросов, которые обсуждались недавно на прямой линии чебоксарцев и главы администрации чувашской столицы Дениса Спирина.

Словно в продолжение темы на днях пользователи соцсетей опубликовали фотографию замусоренного участка земли, снимок коротко подписали: «Работа УК «Инженер Сервис по пр. Мира, 96».

Сотрудники Центра управления регионом Чувашской Республики зафиксировали и обработали это и другие подобные сообщения, под снимком появились комментарий о проведенной уборке и благодарность пользователя: «Спасибо за оперативность!»

Отметим, благоустройство традиционно входит в ТОП сообщений жителей республики. При этом только про необходимость уборки территорий и вывоза мусора пользователи соцсетей оставили с начала года более 200 комментариев.

чувашинформ.рф.