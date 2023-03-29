Управляющие компании прислушиваются к жильцам

Взаимоотношения жильцов и управляющих компаний стали одной из тем вопросов, которые обсуждались недавно на прямой линии чебоксарцев и главы администрации чувашской столицы Дениса Спирина.
Словно в продолжение темы на днях пользователи соцсетей опубликовали фотографию замусоренного участка земли, снимок коротко подписали: «Работа УК «Инженер Сервис по пр. Мира, 96».
Сотрудники Центра управления регионом Чувашской Республики зафиксировали и обработали это и другие подобные сообщения, под снимком появились комментарий о проведенной уборке и благодарность пользователя: «Спасибо за оперативность!»
Отметим, благоустройство традиционно входит в ТОП сообщений жителей республики. При этом только про необходимость уборки территорий и вывоза мусора пользователи соцсетей оставили с начала года более 200 комментариев.
чувашинформ.рф.