Глава Чувашии поручил снизить неформальную занятость в торговле

В качестве пилотного выбран Ибресинский муниципальный округ. Выявлением нарушений трудового законодательства займется специальная межведомственная рабочая группа.

Причиной такого шага стала низкая по итогам 2022 года официальная заработная плата в сегменте малого и среднего предпринимательства — всего 23 тысячи рублей. При этом в республике насчитывается более 6400 объектов торговли.

«Со следующего года вырастет МРОТ. Меры социальной поддержки оказываем с полутора МРОТ. Получается, все люди из сегмента МСП попадают под социальную поддержку? Сомневаюсь, что там реальные зарплаты ниже, чем в сфере культуры и социальной сфере», — отметил Олег Николаев.

чувашинформ.рф.