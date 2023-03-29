В текущем году в Шумерле будет реализовано 6 проектов по благоустройству дворовых территорий

В рамках исполнения 139 Указа Главы Чувашской Республики в текущем году планировалось реализовать 7 проектов по благоустройству дворовых территорий. Однако, в связи с реализацией программы по модернизации тепловых сетей, благоустройство целесообразно перенести на следующие годы (а это более 50 дворов, которые будут заасфальтированы в 2024 — 2025 годах). Данное решение согласовано Минстроем Чувашии. Исходя из этого, в текущем году будет реализован один проект – благоустройство дворовой территории по ул. Щербакова, дома 32, 36, на сумму 7,2 млн. рублей. Сюда войдут ремонт проездов, тротуаров, озеленение.

В рамках программы «Развитие транспортной системы» в 2023 году будут заасфальтированы 4 дворовые территории на сумму около 6.7 млн. рублей: ул. Казанская, 23А; ул. Б.Хмельницкого, 9; ул. Колхозная, 1; ул. Жукова, 1, а также проезд к дому 36 по ул. Ленина со стороны сквера Скаржевского.

Источник: gshum.cap.ru.