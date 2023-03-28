Стартует четвертый сезон проекта для школьников «Большая перемена»

Церемония запуска четвертого сезона «Большой перемены» состоится 28 марта, в День больших перемен, на площадке ледовой арены «Шайба». На одной сцене с популярными российскими исполнителями выступят участники «Большой перемены», гости представят нововведения сезона и будет дан старт регистрации участников на платформе Большаяперемена.онлайн.

Более 2000 школьников и 1000 педагогов дали старт новому сезону «Большой перемены». Чувашскую Республику представляют 11 человек, победители и наставники прошлых сезонов проекта «Большая перемена».

На площадке Марафона «Больших перемен» на вопросы школьников и студентов колледжей, участвующих в конкурсе «Большая перемена», ответил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Старт нового сезона «Большой перемены» проходит в формате двухдневного марафона, включающего серию мероприятий с участием победителей трех предыдущих сезонов конкурса и педагогов-наставников.

В ходе марафона состоится презентация нововведений четвертого сезона «Большой перемены» как флагманского проекта Российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Образовательная программа марафона включает мотивационные сессии, дискуссии и мастер-классы по всем 12 направлениям конкурса.

Онлайн-трансляция ключевых событий марафона, а также интервью с гостями мероприятия доступны в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте» 28 марта 2023 года.

Справочно:

«Большая перемена» – самый масштабный проект для детей и подростков: в 2022 году к нему присоединилось более 3,9 миллиона школьников 5–10-х классов, студентов учреждений СПО и педагогов-наставников со всей России, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Первые этапы конкурса проходят дистанционно на платформе Большаяперемена.онлайн.

Участников ожидают профессиональные тестирования, пройдя которые они получат рекомендации по личностному развитию. В четвертом сезоне конкурса, помимо российских школьников, смогут принять участие и граждане иностранных государств.

Финал конкурса для учеников 5–7-х классов и участников международного трека состоится в июле, а финал для старшеклассников и студентов колледжей – в ноябре 2023 года. 300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5–7-х классов смогут отправиться в «Путешествие мечты» от Санкт-Петербурга до Владивостока на поезде.

Победители «Большой перемены» среди учеников 10-х классов и выпускных курсов колледжей получат по 1 миллиону рублей на образование и запуск стартапа, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, победители среди учеников 8–9-х классов и студентов младших курсов колледжей – по 200 тысяч рублей.

Победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в российских вузах.

Топ-50 образовательных организаций (30 школ и 20 колледжей), подготовивших наибольшее количество активных участников «Большой перемены», получат гранты в размере 2 миллионов рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы и колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников и студентов учреждений СПО, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги – наставники победителей среди школьников 5–7-х классов получат по 100 тысяч рублей и также смогут пройти повышение квалификации.

Источник: cap.ru.