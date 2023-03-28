Проект «Моя карьера» стартовал в Шумерле

В рамках партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией», который стартовал в начале года в Чувашии, в Шумерле проходят встречи молодежи с представителями оборонно-промышленных предприятий, так как в регионе и городе существует высокий запрос на высококвалифицированные кадры. Новый проект направлен на содействие гражданам в решении вопросов трудоустройства, также он призван способствовать профориентации молодежи.

24 марта исполнительный директор АО «КАФ» Павел Милашин провел экскурсию на предприятии для учащихся 10-ых классов школ города в сопровождении депутата городского Собрания Юрия Калугина, специалиста КУ «Центра занятости населения Шумерли» Ольга Моложина и заместителя начальника отдела образования администрации Шумерли Александра Лобочковой.

АО «КАФ» является одним из ведущих предприятий по производству специализированной техники для всех силовых структур РФ, лидером в области разработки кузовов-фургонов, кузовов-контейнеров, прицепной техники.

В ходе экскурсии по предприятию ребятам показали цеха металло- и деревообработки, сборочный цех, а также процессы изготовления прицепов и полуприцепов. В цехе деревообработки ознакомились с процессом изготовления панелей, главной составляющей кузова-фургона. В цехе металлообработки — с процессом изготовления металлдеталей и узлов. С интересом участники экскурсии наблюдали за этапами сборки кузовов-фургонов. Остановились посмотреть и за процессом испытания кузовов-фургонов на герметичность в дождевальных установках и за этапами изготовления прицепа в цехе сборки прицепов и полуприцепов. Особый интерес вызвали у молодежи современные обрабатывающие центры и комплексы роботизированной сварки. Каждому участнику в память об экскурсии вручили буклет о предприятии.

На встрече ребята активно задавали вопросы и интересовались у руководства предприятия востребованными профессиями и уровнем дохода. Радует, что современная молодёжь проявляет инициативу и смело смотрит в будущее.

Источник: gshum.cap.ru.