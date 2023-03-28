Банки будут уведомлять граждан через портал госуслуг о выданных на их имя кредитах

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий обязать банки уведомлять через портал госуслуг граждан о выданных на их имя кредитах. В случае принятия предложения появится своего рода система «Электронный страж»: гражданину сообщат, что у него намечаются финансовые проблемы.

Цель проекта — защитить граждан от мошенничества. По нынешним временам человек вполне может оказаться в должниках, не ведая того.

"Согласно социологическим опросам, проведенным в 2022 году, 5% граждан находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя.

Они напоминают, что онлайн-займы оформляются без личного участия заемщика. Достаточно предоставить паспортные данные, номер телефона, электронную почту. Но при этом мошенникам, чтобы записать человека в должники, не нужно красть у жертвы весь этот набор. Для аферы им хватит только чужих паспортных данных.

В таких случаях, человек, на имя которого выдан кредит, не имеет никакой возможности узнать об этом и вовремя принять необходимые меры.

«В этой связи необходимо обеспечить возможность для граждан оперативно получать информацию о взятых на их имя кредитах, — полагают разработчики документа. — В соответствии с данным законопроектом, кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять граждан о том, что на их имя был оформлен договор о потребительском кредите или микрозайме».

Это уведомление должно быть отправлено в личный кабинет портала госуслуги.

В любом случае, если человек на деле кредит не брал, долг с него должны списать. Банк же, не проявивший достаточной осмотрительности, обязан компенсировать человеку убытки. В том числе моральный ущерб.

Согласно правовым позициям Верховного суда России, банки как профессиональные участники должны принимать повышенные меры предосторожности при выдаче кредитов дистанционным способом. Банки обязаны проявлять повышенную бдительность при выдаче гражданам онлайн-кредитов

Еще один правовой момент: если гражданин заблокирует сим-карту, а мошенники на нее получат кредит, отвечать должен сотовый оператор.

Источник: rg.ru