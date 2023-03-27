14 апреля в Чувашии стартует Всероссийская ярмарка трудоустройства

В правительстве Чувашской Республики рассказали о проведении Всероссийской ярмарки трудоустройства.
Глава Чувашии Олег Николаев призвал работодателей и жителей региона принять участием в мероприятии.
«Главная задача в том, чтобы узнали о предложениях на рынке труда Чувашии, об условиях работы на предприятиях, о возможностях профобучения и актуальных услугах службы занятости. Приглашаем к участию всех заинтересованных жителей и работодателей республики», — сказал он.
Проект пройдет по всей стране в два этапа.
Первый — региональный.
По информации Минтруда Чувашии, в ярмарке трудоустройства примут участие десятки работодателей, которые представят все сферы деятельности, в том числе испытывающие дефицит кадров.
Второй этап выставки — федеральный, который состоится во второй половине июня. В нем примут участие жители со всей России в двух форматах: очно и online.
Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.