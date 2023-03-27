Чувашия внесла в Госдуму важный для ЖКХ проект закона

Госсовет республики уже рассмотрел законодательную инициативу. Суть ее в устранении неравенства перед законом управляющих компаний и товариществ собственников жилья. Чувашские депутаты по инициативе Госжилинспекции ЧР предложили законопроект о внесении изменений в статью 7.233 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

«Представленный законопроект направлен на устранение правовой коллизии в части установления ответственности товариществ собственников жилья, жилищно-строительными кооперативов, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих управление многоквартирным домом за нарушение Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами», — прокомментировал суть инициативы и.о. руководителя Госжилинспекции Чувашии Александр Юркин.

По закону управляющие компании обязаны неукоснительно соблюдать Правила о порядке предоставления отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом, организации и осуществлению расчетов за жилищно-коммунальные услуги, оформлению платежных документов и направлению их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме, осуществлению аварийно-диспетчерского обслуживания, приему и рассмотрению заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений.

Из-за правовой коллизии товарищества и кооперативы могут «легально» нарушать права жильцов. Чувашия сейчас на федеральном уровне пытается устранить эту несправедливость, нарушающую права собственников жилья.

чувашинформ.рф.