В Чувашии увеличится число муниципальных библиотек нового поколения

Всего в рамках реализации национального проекта «Культура» с 2020 года в Чувашии открыто 12 муниципальных библиотек нового поколения. К концу 2023 года их число должно увеличиться до 18. Об этом сообщила директор Национальной библиотеки, руководитель проектного офиса Роза Лизакова:

«В настоящее время в региональном проектном офисе при Национальной библиотеке Чувашской Республики началась работа по защите концепций модернизации муниципальных библиотек. До конца апреля члены комиссии рассмотрят 17 конкурсных заявок на получение бюджетных ассигнований для реализации национального проекта «Культура» в 2024 году».

Специалисты шести центральных библиотек города Новочебоксарска, Козловского, Красночетайского, Шемуршинского, Ядринского, Янтиковского муниципальных округов и семи библиотек, относящихся к категории «малых» – города Алатырь, Алатырского, Вурнарского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Шумерлинского, Яльчикского муниципальных округов, а также четыре детские библиотеки города Чебоксары, Аликовского, Комсомольского, Чебоксарского муниципальных округов готовят документы для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек.

чувашинформ.рф