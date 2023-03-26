Записать ребёнка в школу помогут «Госуслуги»

1 сентября 2023 года в школах Шумерли ждут 300 первоклассников. Запись детей в первый класс начнется 1 апреля.

Большинство из нас уже привыкло к тому, что для подачи какого-либо заявления в государственную или муниципальную структуру и ходить никуда лично не нужно – всё можно сделать удаленно с помощью портала государственных услуг. Запись ребенка в первый класс – не исключение.



Как поясняют в отделе образования, молодежной и социальной политики администрации города, уже с 15 марта на портале доступен черновик заявления, заполнив который, можно быть уверенным, что 1 апреля он автоматически отправится в систему. Тем же родителям, кому неудобно или невозможно в данный момент воспользоваться удобствами «Госуслуг», помогут операторы непосредственно в школах.



Кампания по приёму заявлений разбита на два этапа. Сначала (с 1 апреля по 30 июня) заявления примут от родителей детей, проживающих на закреплённых за школами территориях, затем (с 6 июля по 5 сентября) — от родителей детей, не проживающих на закреплённых территориях. 3 марта 2023 года администрацией города было принято постановление № 174, в котором прописано, за какой школой или детсадом какие территории закреплены.



За школой № 1 закреплены

улицы Октябрьская (от жд вокзала до ул. Комсомольской), К. Маркса (с д. № 21 до ДК «Октябрь»), Щербакова (от ул. Октябрьской до д. № 63), Интернациональная (от ул. Октябрьской до ул. Советской), Ленина, д. №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Маршала Жукова от ул. Ленина до ул. Дзержинского (четная сторона).



За школой № 2 закреплены

улицы Горького, д. №№ 1, 3, 4, Мира, МОПРа, Чернова, Ленина, д. №№ 12, 14, 16 (к. 1, 2, 3), 18, 24, 26, 28, Маршала Жукова от ул. Ленина до ул. Дзержинского (нечетная сторона), Щорса, Дзержинского до д. № 12, Мичурина, Чехова, Шевченко, Тимирязева, Рылеева, Заводская, Пушкина, Банковский переулок, проезд Мебельщиков.



За школой № 3 закреплены

улицы Щербакова (до ул. Октябрьской), Интернациональная, д. №№ 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 10, 12, 14, 23, 27, 29, Маршала Жукова, д. №№ 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, Ленина, д. №№ 13, 15, Косточкина, Сурикова, Гражданская, Привокзальная, Завокзальная, Достоевского, Белинского, Тоннельная, Кутузова, Грибовского, К. Маркса, д. №№ 9, 13, 15, 17, Радищева (до ул. Гончарова), Суворова, Репина, Плеханова (до ул. Гончарова), Урукова, Герцена, Крылова, Футболка, Профсоюзный переулок.



За школой № 6 закреплены

улицы Подлесная, Толбухина, Панфилова, Калинина, Черняховского, Халтурина, Чкалова, Дзержинского с дома № 13, Осипенко, Октябрьская (вверх от ул. Комсомольской), Щербакова от д. № 63, Чайковского, Советская, Б. Хмельницкого, Кирова, Привокзальная, Фрунзе, Первомайская, Луначарского, Чапаева, Колхозная, Орджоникидзе, Островского, Казанская, Маяковского, Толстого, Ватутина, Н. Крупской, Матросова, Вильямса, Докучаева, Комсомольская, Котовского, Грибоедова, Южная, Сеченова, Стройучасток, Чернышевского, Герцена, Крылова, Тургенева, Луговая, К. Иванова, С. Лазо, Гастелло, Радищева от ул. Гончарова, Пархоменко, Гончарова, Достоевского, Свердлова, Гоголя, Заречная, Плеханова от ул. Гончарова, пос. Лесной, переулки Гладкова, Чернышевского, Разина, Садовый, Овражный, Макаренко, Сенной, Калининское шоссе, Порецкое шоссе.



За гимназией № 8 закреплены

улица Ленина, д. №№ 32, 35, 36, 36/1, 40, 40/1, 40/2, 58, 60, 82, 84, 84/1, 84/2, 86, улицы Урицкого, Ломоносова, Сурская, Некрасова, Коммунальная, Мичурина, д. № 10, Пролетарская, Заводская, Межевая, Тракторная, Космонавтов, Красноармейская, О. Кошевого, Пионерская, Горького, Энгельса, Гагарина, Королева, Молодежная, Кумашкинская, Кооперативная, Володарского, переулки Звёздный, Сосновый, проезды Сурский, Строителей.

Наталья Игнатьева.

В Чувашии дан старт марафону «Именем детства, во имя детства»

Благотворительный марафон проводится в республике с 1995 года под эгидой Чувашского отделения Российского детского фонда. Все собранные средства направляются адресно на срочную

социальную помощь детям в трудной жизненной ситуации и детям-инвалидам.