Начиная с июня этого года в России вводится единая дата выплат из материнского капитала

на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства

5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

Пока даты выплат из маткапитала различаются: в ряде регионов их переводят с 1-го по 15-е число, а где-то – с 16-го по 25-е. В Чувашии выплаты из маткапитала за текущий месяц перечислены до 14 марта, за апрель средства поступят до 14 апреля. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле – за апрель. С июня в любой точке страны выплаты будут приходить в один день – 5-го числа, за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена за май, деньги на счет поступят 5 июня.



Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Напомним, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе (в Чувашии — 24726 руб.). При расчете дохода учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе (в Чувашии – 11992 руб.). До 2023 года ежемесячная выплата из материнского капитала полагалась только на второго ребенка, с этого года ее можно оформить на каждого малыша в семье в возрасте до 3 лет.



Отделение СФР по Чувашии.