На модернизацию тепловых сетей в Шумерле направят дополнительные средства

16 марта стало известно, что правительственная комиссия по региональному развитию под руководством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина поддержала программу Чувашской Республики по дальнейшей модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В программу вошли проекты реконструкции тепловых сетей в Алатыре и Шумерле общей стоимостью более 1 млрд рублей (764,4 млн рублей — средства ППК «Фонд развития территорий», 280,6 млн рублей — софинансирование из республиканского бюджета).



Напомним, что в декабре 2022 года была одобрена заявка Чувашии на завершение модернизации теплоснабжения семи тысяч жильцов в Козловке и Шумерле. Благодаря дополнительным средствам к 2024 году системы теплоснабжения в Шумерле будут полностью модернизированы.



Источник: cap.ru.