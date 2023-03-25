За неуплату алиментов – 4 месяца исправительных работ

Шумерлинским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Шумерли в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ – по признаку неуплаты родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка с подсудимого были взысканы решением мирового судьи, но с октября 2020 года по август 2021 года мужчина их не платил, за что был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Тогда ему назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ. Однако на алиментщика это не произвело должного эффекта – он, зная о наличии решения суда, обязывающего его уплачивать алименты и возбужденного в связи с этим исполнительного производства, всё равно не уплачивал средства на содержание сына, никакую другую помощь по содержанию и воспитанию ребенка не оказывал. В результате общая задолженность по алиментам составила 712,8 тыс. рублей.



Приговором суда злостный неплательщик признан виновным и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с удержанием из заработной платы по 5 % ежемесячно в доход государства.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.