Детская мечта исполнилась!

Сегодня на наших глазах меняется страна, меняется школа. Жизнь современного учителя не менее динамична, чем жизнь общества. Профессия педагога действительно требует от человека не не только больших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества.

Наш рассказ — об Антонине Ивановне Судеркиной, удивительном человеке, который отдал родной школе 39 лет своей жизни. Об Учителе с большой буквы, который своим трудом заслужил признание и любовь своих учеников. Тем более повод достойный – 70-летний юбилей.



Шестьдесят три года назад маленькая девочка Тоня из Туван впервые переступила порог школы, чтобы потом посвятить ей всю свою жизнь. По словам самой Антонины Ивановны, стать учительницей она мечтала с раннего детства. Закончив 10 классов, в 1971 году поступила на работу в Туванскую среднюю школу старшей пионервожатой, совмещая работу с учёбой на филологическом факультете Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева. С 3 мая 1976 года ее перевели на должность учительницы русского языка и литературы. С особым трепетом Антонина Ивановна вспоминает учителей Т.И. Егорову, Н.Г. Лаптенкову, Г.П. Михайлову, Р.И. Сердину и многих других, которые помогли стать настоящим профессионалом своего дела.



Наверное, не каждому повезло изучать такие сложные предметы, как русский язык и литература, на одном дыхании. Ученикам Антонины Ивановны это удавалось. С первых дней работы в школе А.И. Судеркина смогла поразить коллег своей способностью пробудить в ученике интерес к её предмету, умением владеть собой в сложных ситуациях. Администрация школы поручала ей не самые простые классы, потому что никто не сомневался, что она непременно справится.



Антонина Ивановна работала творчески, профессионально. Она могла найти общий язык с любым учеником, могла спланировать работу и настроить ребят так, что они и коллективом дорожили, и в учебе подтягивались. Все знали: учитель никому не даст их в обиду, всегда поможет, но и спросит по всей строгости.



По словам коллег, у А.И. Судеркиной с лёгкостью получалось всё, к чему бы она ни прикасалась, будь то уроки, подготовка к конкурсу чтецов или смотр художественной самодеятельности. Антонина Ивановна вела большую внеклассную работу по предмету: кружки любителей русского языка, литературные вечера, КВНы, декады русского языка и литературы. Творческие работы кружковцев были представлены на различных районных, республиканских и даже на всероссийских конкурсах и нередко занимали призовые места. Туванские школьники демонстрировали хорошие знания при сдаче экзаменов, ежегодно являлись победителями и призёрами олимпиад по русскому языку и литературе, научно-практических конференций. Многие её выпускники выбрали профессию учителя русского языка и литературы и успешно работают в различных уголках республики.



Сколько душевных сил и энергии отдала учительница своим ученикам, научив их правильно и просто разбираться не только в грамматике русского языка, но и в законах жизни! Выпускники А.И. Судеркиной запомнили её как справедливого, доброго и отзывчивого педагога. «Антонина Ивановна очень открытый и искренний человек. Лицо вдохновенное, располагающее. Глаза ясные, внимательные, чистые. Она строга, но в меру. С нею легко найти общий язык. Если что не так, Антонина Ивановна посоветует, подскажет, обязательно протянет руку помощи. Нам очень повезло, что мы встретили такого учителя, профессионала своего дела, талантливого педагога, способного зажечь в сердцах учеников огонь познания, вовлечь их в водоворот интересной и неповторимой школьной жизни», — вот слова ее воспитанников и коллег, а это самая справедливая оценка работы учителя.



Находясь на заслуженном отдыхе, Антонина Ивановна всё время посвящает семье. У неё есть любящий муж, Владимир Ефимович. Они оба выросли на туванской земле, здесь познакомились, создали семью, воспитали двоих детей. Как и все семейные пары, они ссорились, мирились, преодолевали многие жизненные трудности и испытания, но при этом никогда не переставали любить друг друга, говорят о секрете счастливой семейной жизни супруги.



Есть такая поговорка: «О человеке судят по его делам». Антонине Ивановне было присвоено звание «Старший учитель» от Министерства просвещения РСФСР (1984), «Заслуженный учитель Чувашской Республики» (2003). Но главная её награда — любовь и уважение учеников, в сердцах которых она оставила яркий след. «Мне кажется, что я достигла своей цели. Стала учителем, которого любят дети и уважают родители. Мой скромный труд был оценен различными грамотами и наградами. А когда мне присвоили звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики», то я поняла, что моя детская мечта исполнилась. Я стала настоящим учителем», — говорит Антонина Ивановна.



З. Ванеева, Н. Петрова, учителя Туванской школы.