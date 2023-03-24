Число заявок на «МедиаВзлёт» перевалило за пятьсот

На прошлой неделе завершился прием творческих работ на конкурс Межрегионального фестиваля детских и юношеских медиапроектов «МедиаВзлет», организатором которого выступает Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. Сейчас экспертная комиссия проводит отбор и оценку представленных

медиапроектов. Финалисты будут определены к 3 апреля.

Почти за два месяца юные медийщики из Чувашии, Республики Крым, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Тюменской, Ульяновской областей и других регионов России подали более 500 заявок. Причем последние две недели приема работ удивили организаторов. «Буквально в начале марта их было всего 100, — отметила заместитель руководителя Минцифры Чувашии Анна Иванова. — Приятно и то, как подрастающее поколение медиаспециалистов увлеклось творческим процессом и представило на конкурс действительно качественные материалы. Здорово, что мы смогли стать для такого количества детей небольшим островком, где возможно реализовать свои таланты и навыки».



Самыми популярными стали номинации «Лучший видеопроект» и «Лучшее печатное издание».

Итоги творческого конкурса будут размещены на сайте Медиавзлет.рф. Победители будут награждены дипломами и ценными призами от партнеров фестиваля. Еще одним ценным подарком для юных журналистов станут мастер-классы от ведущих медиаэкспертов Чувашии. Специальным гостем станет режиссер-постановщик и креативный продюсер детских и семейных проектов федеральных телеканалов Антон Михалев.



Источник: Минцифры Чувашии.