Патриотизм можно воспитывать на театральных подмостках

22 марта в Шумерлинской школе-интернате прошел V Республиканский фестиваль-конкурс творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Вдохновение». Творческие студии из образовательных организаций республики, реализующих адаптированные образовательные программы, оспаривали право называться лучшим театральным коллективом.

Конкурсанты представили театрализованные постановки патриотической направленности. «Тематика фестиваля выбрана не случайно, — отметила, обращаясь к участникам, директор школы-интерната Лариса Бирун. — Патриотическое воспитание сегодня – это многоплановая, целенаправленная и скоординированная деятельность школы, семьи, общественных объединений и организаций. Патриотическое воспитание можно и нужно осуществлять в том числе посредством театрализованной деятельности».



Выступления творческих коллективов сопровождались громкими аплодисментами благодарных зрителей, которые с трудом сдерживали слезы, когда перед ними разворачивались сцены из жизни блокадного Ленинграда, из рассказов об опаленном войной детстве, о солдатах в землянке, эпизоды о тех, кого война ранит первыми, – беззащитных стариках и детях.



Оценивали участников доцент Чувашского республиканского института образования Светлана Силантьева, зав. отделом самодеятельного народного творчества ДК «Восход» Наталья Антонова и методист Центра детского творчества Светлана Сайфуллина. Жюри отметило возросший уровень мастерства юных актеров, богатый репертуар, зрелищность и искренность постановок.



Все ребята получили дипломы, а руководители – благодарственные письма. Окончательные итоги фестиваля «Вдохновение» будут определены до 1 апреля.



Л. Веселкина, педагог Шумерлинской школы-интерната.