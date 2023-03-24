Марафон лучших практик классного руководства собрал более 4 тысяч педагогов ПФО

В Год педагога и наставника, который объявлен в нашей стране, проходят выездные сессии Форума классных руководителей по федеральным округам России.

Так, в Марафоне лучших практик классного руководства/кураторства СПО, который прошёл 21 марта в Самаре, приняли участие более 200 педагогов Приволжского округа. Еще около 4000 классных руководителей и кураторов СПО подключились онлайн. Среди тех, кто присоединился к Марафону дистанционно, и педагоги Чувашии.

Учитель МБОУ «Гимназия №1» г. Ядрин Росина Волкова отмечает, с удовольствием познакомилась с наиболее интересными, эффективными и перспективными практиками своих коллег.

«В прошлом году я стала участницей II Форума классных руководителей в Москве. Именно тогда я ощутила себя частью огромного педагогического сообщества нашей страны, которое влияет на умы молодых. Сейчас я стараюсь принимать самое активное участие во всех мероприятиях, которые инициирует ФКР, поэтому присоединилась к Марафону. Мне понравилось, что темы, которые обсуждались в рамках выездной сессии, были обширными и касались как профессиональной компетентности классных руководителей, вопросов формирования ценностно-смысловых ориентиров обучающихся, так и традиций и инноваций в воспитательной работе», — призналась педагог из Ядрина.

Отметим, что классные руководители ПФО не только представляли свои практики по тематическим секциям, но и прослушали ряд лекций. Одной из них стал доклад Российского общества «Знание» «Ценностно-смысловые основы воспитания в современном мире». Заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Елена Кряжева-Карцева рассказала об исторических вехах развития России, об основоположниках различных научных школ, выдающихся педагогических деятелях.

Кстати, уже 25 марта выездная сессия Форума классных руководителей состоится в Санкт-Петербурге.