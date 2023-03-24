Для организации онлайн-голосования набирают волонтеров

В этом году с 15 апреля по 31 мая на портале 21.gorodsreda.ru пройдет онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2024 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». И не первый год в этой кампании активно участвуют и помогают волонтеры. Они рассказывают жителям о важности участия в голосовании, знакомят их с проектами благоустройства и доступно разъясняют способы голосования.



Присоединиться к команде неравнодушных может любой желающий старше 14 лет. Для этого необходимо подать заявку на платформе «Добро.рф» и пройти обучение. Координатором регионального волонтерского корпуса проекта является Центр молодежных инициатив Минобразования Чувашии.