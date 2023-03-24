Денис Спирин: «Мы рассматриваем альтернативные пути утилизации и хранения снега»

23 марта, глава администрации города Чебоксары ответил на вопросы горожан, поступившие на телефоны Прямой линии и зафиксированные в пабликах в социальных сетях. Диалог проходил онлайн при поддержке Центра управления регионом Чувашской Республики и транслировался в ВКонтакте в сообществах ЦУР Чувашской Республики, Администрация г. Чебоксары, Объясняем. Чувашская Республика (общее количество подписчиков – 41 тысяча). К трансляции подключилось более 3,2 тысяч подписчиков, запись Прямой линии можно посмотреть во всех перечисленных пабликах.

За время эфира через паблики социальной сети поступило более 250 комментариев. Все они сейчас обрабатываются через систему «Инцидент-менеджмент», ответы на заданные вопросы будут размещаться по мере готовности.

В ходе телефонного общения Денису Спирину поступило 18 звонков. Пользуясь возможностью получить ответ от первого лица города, горожане задавали по 3-6 вопросов.

Чебоксарцы обозначили одну из главных городских проблем — взаимоотношения с управляющими организациями. Критические сигналы поступили от жителей дома 21 по бульвару Миттова, дома 26 по ул. 50 лет Октября. О желании сменить УК сообщили из дома, который обслуживает УК «Южный». Процесс непростой и требует активности от жителей дома, отметил глава администрации. Муниципалитет не вправе вмешиваться во взаимоотношения управляющей компании и собственников, они заключают договор между собой. О фактах некачественного исполнения взятых обязательств горожане могут сообщать в надзорные органы – прокуратуру и Госжилинспекцию. Либо инициировать процедуру смены управляющей компании и выбрать муниципальную компанию со 100-процентным участием и контролем со стороны муниципалитета.

Чебоксарцы не раз выражали обеспокоенность состоянием общественного порядка. Несколько звонков касались необходимости усилить патрулирование городских территорий, а также урегулировать вопрос по открытию магазинов — «разливаек» в многоквартирных домах. Все адреса, обозначенные горожанами, переданы на контроль глав районных администраций и будут отрабатываться совместно с органами правопорядка.

Говорили на прямой линии и о сезонной проблеме – дорогах. Горожане просят выполнить ямочный ремонт, отремонтировать Лапсарский проезд, обеспечить безопасность участников дорожного движения.

Традиционно активно родительское сообщество в динамично застраиваемых микрорайонах. Многих родителей интересует, когда начнется строительство школ в 14 микрорайоне и мкр «Новый город».

Денис Спирин ответил: «В 14 мкр проектом планировки заложена школа и зарезервирован под участок под строительство. По концессии с «ПроШкола» ведется строительство школы в Солнечном. В мкр «Новый город» земельные участки для размещения школы имеются, строительство школы возможно после определения источников финансирования».

Военнослужащий СВО из Канашского района попросил городскую администрацию подключиться к вопросу оказания помощи его товарищу из г. Чебоксары. Контактная информация о семейном положении бойца передана в отдел социального обслуживания для уточнения данных и проверки.

Завершая полуторачасовой марафон общения в прямом эфире, Денис Спирин акцентировал внимание участников Прямой линии на ситуации вокруг вывоза снега. «В городском бюджете на эти цели в сезон 2022—2023 гг. заложена сумма, равная оплате 55 тыс. т снега, или 52 млн рублей. Фактически вывезено около 60 тыс. тонн.

Это дополнительные и существенные затраты для городского бюджета, которые на следующий год могут быть увеличены до 100 млн рублей.

Сегодня мы рассматриваем альтернативные пути утилизации и хранения снега. К лету сформируем предложения по закупке техники для содержания тротуаров в зимних условиях», — подчеркнул Денис Спирин, отметив, что городу нужно больше малогабаритной коммунальной спецтехники для обслуживания тротуарной сети.

Все прозвучавшие в ходе общения с чебоксарцами вопросы зафиксированы и будут переданы для подготовки ответов по существу в структурные подразделения администрации г. Чебоксары.

чувашинформ.рф.