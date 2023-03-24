В Чувашии стартовал фестиваль школьных театров «Асам»

По инициативе депутата Государственной Думы России Аллы Салаевой в Чувашии пройдет фестиваль школьных театров «Асам».

В республике, согласно официальным данным, в школах функционируют без малого 350 театральных студий. Проведение такого фестиваля позволит создать единую творческую среду, которая объединит деятелей театрального искусства и школьных театров.



Напомним, что министром просвещения России Сергеем Кравцовым поставлена задача — к 2024 году в каждой школе должен появиться свой театр, постановки должны стать постоянными, «чтобы они раскрывали талантливых ребят, служили стимулом для участия в конкурсах, открывали возможности сцен городов, регионов, театров, кино».



Участниками фестиваля могут стать школьные театры. Возрастная категория участников: 7-18 лет. Победитель фестиваля будет определен в номинации «Лучший спектакль большой формы» (постановка до 45 минут). В качестве общественного признания будет определен победитель в номинациях «Лучший театр по мнению соцсетей», «Лучший спектакль на чувашском языке».

Заявки на участие в муниципальном этапе фестиваля принимаются в отделах образования муниципалитетов до 14 апреля. Муниципальный оргкомитет и жюри определят победителей муниципального этапа, который и будет представлять город или округ на республиканском этапе в ноябре 2023 года.



Лучшим школьным театральным труппам представится возможность выступить на сценах ведущих театров республики, отправиться в первые гастроли по региону, узнать свою малую родину через творчество и путешествия.



Победителей фестиваля ждет целый ряд призов. Ребята из ведущих коллективов примут участие в мастер-классах от профессионалов сцены и киноискусства XVI Чебоксарского международного кинофестиваля. Юные артисты получат три дополнительных балла к вступительным испытаниям при поступлении в Чувашский государственный институт культуры. Педагоги будут поддержаны именным поощрением от депутата Госдумы Аллы Салаевой на организованную поездку в Москву для посещения ведущего театра столицы, а также именным сертификатом на повышение квалификации в Чувашском государственном институте культуры и искусств.



Минобразования Чувашии.

Алла Салаева:

«Асам» по-чувашски — волшебство. Это самое детское слово. Всё начинается с детской мечты, на которую вовремя обратили внимание и помогли ей осуществиться. Помогли, открыв школьный кружок по танцам, вокалу, актерскому мастерству, режиссуре. Учитель по литературе привил любовь к чтению, представлениям — вот оно, волшебство исполнения мечты, в действии.