В двух врачебных амбулаториях проведут ремонт

Благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» в этом году капитально отремонтируют врачебные амбулатории в с. Туваны и п. Красный Октябрь.

Краснооктябрьская врачебная амбулатория находится в 35 км от Шумерлинского межтерриториального медицинского центра, обслуживает более 400 жителей поселков Красный Октябрь, Красный Атмал, Красная Звезда, Коминтерн и Путь Ленина. Туванская врачебная амбулатория располагается на 15 км ближе к ММЦ и обслуживает более 1300 жителей Туван, Малых и Лесных Туван, Молгачкина, Торхан и Чертаган.



«Запланировано много: заменим системы отопления, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации, окна и двери, проведен ремонт входной группы. В Туванской врачебной амбулатории также планируется замена кровли и электропроводки», — рассказал о предстоящем ремонте начальник хозяйственного отдела медцентра Денис Сулимов.



Источник: Шумерлинский ММЦ.